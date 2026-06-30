El Supremo de EE.UU. considera ilegal la orden de Trump que limita la ciudadanía por nacimiento

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha considerado ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump con la que buscaba limitar la ciudadanía a personas nacidas en territorio estadounidense con padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la Corte considera consagrado en la Constitución. El líder estadounidense firmó esta medida en su segundo día en el poder, como parte de su cruzada contra la inmigración.

El fallo, por 6 votos contra 3, supuso la segunda vez este año que el Tribunal ha invalidado una iniciativa importante de Trump, tras su decisión de febrero de anular sus aranceles globales de amplio alcance. Este polémico decreto ya había sido impugnado en los tribunales y tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts ordenaron en fallos separados su bloqueo temporal a nivel nacional mientras se resolvía el caso. En abril de 2025, el Tribunal Supremo anunció que estudiaría el caso.

El dictamen reconoce que "los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están 'sujetos a la jurisdicción'" por lo que "son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda". La decisión mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años y que considera estadounidenses a casi cualquier persona que nazca dentro de la nación, con excepciones, como los hijos de funcionarios diplomáticos.

"La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política", ha dicho el presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, autor del fallo mayoritario, que ha añadido que los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en el país. "Hoy mantenemos esa promesa", ha sostenido en el texto.

Trump ha reaccionado al fallo en redes sociales. Ha dicho que es "muy malo para el país", pero que el Congreso puede cambiar la legislación sin necesidad de ninguna nueva enmienda constitucional.