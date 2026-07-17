En directo: El DAO de la Guardia Civil asegura en el Senado que no ha pensado en dimitir pese a su imputación

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha asegurado este viernes que "no piensa dimitir de momento" por estar imputado en el caso Leire y ha dejado claro que solo él "cuestionará su honor y no terceros como, a su juicio, están haciendo algunos".

Llamas ha defendido su "inocencia" y ha repetido en varias ocasiones que piensa continuar en el puesto. Durante su intervención, ha desvelado que cuenta con el apoyo del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y que, tras conocer su imputación, este le comunicó que le parecía "injusta" la situación por la que atravesaba y, por eso, le mantenía en el puesto.

"Hay multitud de guardias civiles imputados y se mantienen en el puesto" Durante la comparecencia en el Senado de este viernes, el alto cargo de la Benemérita ha reiterado que sus superiores mantienen su confianza en él. "Hay multitud de guardias civiles de todos los empleos imputados, investigados y en situaciones procesales infinitamente peores que la mía y se mantienen en el puesto", ha puntualizado. Sobre el lema de la institución el honor es mi divisa, el teniente general ha respondido que el cuestionamiento del honor y del propio cuerpo "no lo establece en terceros". A su juicio, es algo que le corresponde a él mismo y sus superiores.