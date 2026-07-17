En directo: El DAO de la Guardia Civil asegura en el Senado que no ha pensado en dimitir pese a su imputación
- Ha afirmado que "solo él cuestionará su honor y no terceros como, a su juicio, están haciendo algunos"
- Manuel Llamas comparece en la comisión del caso Koldo en el Senado
El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha asegurado este viernes que "no piensa dimitir de momento" por estar imputado en el caso Leire y ha dejado claro que solo él "cuestionará su honor y no terceros como, a su juicio, están haciendo algunos".
Llamas ha defendido su "inocencia" y ha repetido en varias ocasiones que piensa continuar en el puesto. Durante su intervención, ha desvelado que cuenta con el apoyo del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y que, tras conocer su imputación, este le comunicó que le parecía "injusta" la situación por la que atravesaba y, por eso, le mantenía en el puesto.
"Hay multitud de guardias civiles imputados y se mantienen en el puesto"
Durante la comparecencia en el Senado de este viernes, el alto cargo de la Benemérita ha reiterado que sus superiores mantienen su confianza en él. "Hay multitud de guardias civiles de todos los empleos imputados, investigados y en situaciones procesales infinitamente peores que la mía y se mantienen en el puesto", ha puntualizado.
Sobre el lema de la institución el honor es mi divisa, el teniente general ha respondido que el cuestionamiento del honor y del propio cuerpo "no lo establece en terceros". A su juicio, es algo que le corresponde a él mismo y sus superiores.
El PP, sobre el DAO: "Ni una asunción de responsabilidad"
Fuentes del PP han criticado la intervención de Llamas. "Una hora de comparecencia del DAO y ni una asunción de responsabilidad. Más bien lo contrario, el jefe atacando a sus subordinados, a la UCO, por hacer su trabajo: '"vanidad", "exceso de protagonismo" y "proactividad tóxica" son solo algunas de la lindezas que ha dedicado a la UCO", han recriminado los populares.
Llamas comparece en la comisión del caso Koldo del Senado un día después de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras su imputación en el caso Leire por los que se enfrenta a la acusación de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. En esta causa, Pedraz investiga la presunta trama liderada por el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán para frenar causas que afectan al PSOE y al Gobierno.
El PP lo ha citado, entre otros motivos, para que aclare las declaraciones del ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Rafael Yuste, quien aseguró que Llamas había ordenado a los investigadores "ponerse de perfil" en los procedimientos "que tuvieran afectación política", como el que implicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. En ese interrogatorio ante el juez Pedraz, Llamas negó las acusaciones de Yuste y las atribuyó a la mala relación personal entre ambos y rechazó que hubiese presiones.