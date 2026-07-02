Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por prevaricación y obstrucción a la justicia en el caso Leire

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas, por sus reuniones con Leire Díez al considerar que podrían haber cometido supuestos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, según han confirmado fuentes jurídicas a RTVE.

Ambos tendrán que acudir el próximo 16 de julio a la Audiencia Nacional y contestar a las preguntas de Pedraz. Según la investigación, la exmilitante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y maniobrar para impedir investigaciones al entorno del Gobierno. Para ello habría contactado con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo ha negado en que en sus encuentros con ella se hablase de eso.

Según la UCO, Mercedes González y Leire Díez tuvieron al menos tres encuentros entre el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. La propia Mercedes González aseguró en un comunicado que "jamás" maiobró para perjudicar a la UCO. Además, sostuvo que cortó la relación cuando Díez le pidió que recuperara en su cargo al comandante Rubén González, implicado en el caso Koldo.

"La señora Díez le plantea [...] si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que este se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro", afirma la Guardia Civil en un comunicado.

La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díez y sospecha que la exmilitante socialista estás detrás de la decisión de que se abriera una información reservada para investigar si la UCO era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez publicado en el diario El Mundo.

Desde que se conoció el informe de la UCO, el Gobierno ha respaldado en todo momento a la directora de la Guardia Civil, y ha negado cualquier tipo de operación de presión o obstrucción a los agentes. De hecho, el propio ministr de Interior ha resaltado en varias ocasiones su apoyo a González.

Recientemente, Marlaska reslató que "jamás" ha dicho "a ningún funcionario público algo sobre dejar de investigar un hecho". "Estoy convencido de que nadie dependiente del Ministerio del Interior ha actuado en una forma como la indicada", subrayó el ministro de Interior esta semana en el Senado al ser preguntado sobre los informes de la UCO que sí mencionaban supuestas presiones a los agentes y órdenes para ponerse de perfil.