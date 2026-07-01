El PP pide la imputación de la directora de la Guardia Civil, su antecesor y el DAO por el caso Leire Díez
- Los populares lideran la acusación popular en la investigación que lleva el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional
La acusación popular unificada en el caso Leire, que dirige el PP, ha pedido imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a su antecesor Leonardo Marcos y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas. Lo hacen en la investigación que está abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer presuntas maniobras de Leire Díez contra mandos de la UCO y por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.
En un escrito dirigido al juez del caso, Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso RTVE, la acusación hace esta petición tras las declaraciones que prestaron como testigos varios mandos de la Guardia Civil, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien deslizó que no se sintieron presionados.
Por su parte, Mercedes González compareció el pasado 16 de junio en el Senado, donde negó haber participado "jamás, nunca" en ninguna "trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".
Leire Díez se habría reunido en tres ocasiones con Mercedes González
Según la investigación, la exmilitante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO. Habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo negó en el Senado que en sus breves encuentros con ella se hablase de eso.
En sus informes la UCO, apunta a tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díaz y sospecha que la exmilitante socialista estás detrás de la decisión de que se abriera una información reservada para investigar si la UCO era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez publicado en el diario El Mundo. Publicación que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.
"El primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo, resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas", señala el informe.