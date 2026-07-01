El PP pide la imputación de la directora de la Guardia Civil, su antecesor y el DAO por el caso Leire Díez

La acusación popular unificada en el caso Leire, que dirige el PP, ha pedido imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a su antecesor Leonardo Marcos y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas. Lo hacen en la investigación que está abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer presuntas maniobras de Leire Díez contra mandos de la UCO y por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

En un escrito dirigido al juez del caso, Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso RTVE, la acusación hace esta petición tras las declaraciones que prestaron como testigos varios mandos de la Guardia Civil, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien deslizó que no se sintieron presionados.

Por su parte, Mercedes González compareció el pasado 16 de junio en el Senado, donde negó haber participado "jamás, nunca" en ninguna "trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".