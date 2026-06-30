Directo: Marlaska comparece en la comisión del caso Koldo en el Senado

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, acude este martes a la comisión del caso Koldo en el Senado y que investiga los contratos, licencias, concesiones o ayudas del Gobierno relacionadas con la trama. Lo hace un día después de que la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, acudiese también a la Cámara Alta, y horas después de que el ex 'número dos' del PSOE de Navarra Ramón Alzórriz también haya acudido a la misma comisión.

Alzórriz ha asegurado este martes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que fue la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite, quien le pidió que dimitiera de sus cargos tras conocer que su pareja había trabajado entre 2021 y 2024 en la empresa Servinabar.

Además, el ex 'número dos' del PSN ha admitido que habló con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán después de que estallara el caso para interesarse por su situación personal y ha reiterado que desconocía la supuesta participación del dirigente socialista en la empresa navarra.

Alzórriz, que dimitió en junio del pasado año como vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario después de que trascendiera que su pareja había trabajado en Servinabar, empresa de la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye un 45% a Santos Cerdán, ha explicado que aceptó dejar sus responsabilidades a petición de Chivite. "Ella me lo pidió y yo, por coherencia con la situación que se estaba produciendo y también por lealtad, no solo a ella sino al proyecto que tenemos en Navarra, acepté", ha señalado durante su comparecencia en la Cámara Alta.

El exdirigente socialista ha explicado que la presidenta navarra entendió que había quebrado la confianza personal entre ambos al no haberle comunicado previamente que su pareja había trabajado en Servinabar, aunque ha insistido en que nunca ocultó esa circunstancia.

"Yo siempre lo he dicho, nunca he ocultado dónde trabajaba mi pareja, pero es verdad que tampoco lo vas diciendo a los cuatro vientos", ha afirmado Alzórriz, quien ha reconocido que, tras el estallido del caso, "quizás" no supo gestionar adecuadamente la situación.