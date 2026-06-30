La acusación popular pide al juez que García Ortiz testifique por las reuniones que tuvo Leire y Teijelo en la Fiscalía
- El PP, que ejerce la acusación, cree que tras la declaración del abogado de Cerdán hay información de relevancia
- Entre otros datos busca averiguar si Ortiz tuvo conocimiento del contenido de las reuniones con Teijelo y Leire Díez
La acusación popular del caso Leire Díez, que ejerce el PP, ha solicitado al juez Santiago Pedraz que investiga la presunta trama para desestabilizar investigaciones al entorno del Gobierno o del PSOE, que declare como testigo el exfiscal general, Álvaro García Ortiz, para explicar las visitas de la exmilitante socialista y del abogado de Santos Cerdán a la Fiscalía.
Así figura en un escrito al que ha tenido acceso RTVE, en el que tras la declaración de Teijelo como imputado, la acusación entiende que la información presenta extremos de relevancia que requieren esclarecimiento, en particular por la existencia de reuniones, la ausencia de registro formal de accesos y la limitada concreción sobre el contenido y finalidad de dichos encuentros.
Dos reuniones en la sede de la Fiscalía General del Estado
Entre otros datos, la acusación quiere averiguar si el exfiscal general tuvo conocimiento, directo o indirecto, del contenido de las reuniones mantenidas por miembros de la Secretaría Técnica con Jacobo Teijelo y, en su caso, con Leire Díez.
La acusación señala que según la información facilitada en la sede de la Fiscalía General del Estado se habrían mantenido al menos dos reuniones con Teijelo en las que se presentaron hechos con eventual relevancia penal sin que haya constado ninguna actuación posterior.
Además, da cuenta de la tramitación de escritos presentados por Koldo García y de la denuncia formulada de José Luis Sáenz de Tejada, así como de las decisiones adoptadas.