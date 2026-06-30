La acusación popular pide al juez que García Ortiz testifique por las reuniones que tuvo Leire y Teijelo en la Fiscalía

La acusación popular del caso Leire Díez, que ejerce el PP, ha solicitado al juez Santiago Pedraz que investiga la presunta trama para desestabilizar investigaciones al entorno del Gobierno o del PSOE, que declare como testigo el exfiscal general, Álvaro García Ortiz, para explicar las visitas de la exmilitante socialista y del abogado de Santos Cerdán a la Fiscalía.

Así figura en un escrito al que ha tenido acceso RTVE, en el que tras la declaración de Teijelo como imputado, la acusación entiende que la información presenta extremos de relevancia que requieren esclarecimiento, en particular por la existencia de reuniones, la ausencia de registro formal de accesos y la limitada concreción sobre el contenido y finalidad de dichos encuentros.