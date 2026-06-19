Directo: Peramato comparece tras la polémica por las reuniones de la 'trama Leire' con excargos de la Fiscalía

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparece en la Comisión de Justicia del Senado después de que la Fiscalía General del Estado admitiera que excargos del organismo cuando lo dirigía Álvaro García Ortiz se reunieron con investigados del 'caso Leire Díez'.

En su intervención inicial ha puesto en valor la "lealtad institucional" de los 2.804 fiscales que conforman la Fiscalía General del Estado. "Estamos llamados a contribuir a la consolidación de la institución desde el compromiso compartido a su prestigio y fortaleza, que exige comprimiso y lealtad con la Constitución y con los ciudadanos", ha dicho Peramato, que ha reconocido una "fractura" y ha reiterado la "lealtad, legalidad y consenso", además de un "esfuerzo consciente" como parte del camino para cerrar dicha fractura. Respecto a los nombramientos, la fiscal ha defendido la consolidación de un modelo independiente en el que prima el "mérito, la capacidad y la adecuación al puesto".

"Reuniones sin luz ni taquígrafos" La senadora del PP, María José Pardo Pumar, ha sido la primera portavoz en intervenir. "Venía a sanar las heridas y ha dañado más si cabe mientras actúa como abogada defensora del sanchismo", ha dicho. "Abrió la puerta de su sede a las cloacas del PSOE", ha expresado antes de referirise a las reuniones de excargos de la Fiscalía de García Ortiz con personas señaladas en el 'caso Leire Díez'. En concreto, La exmilitante socialista Leire Díez, imputada por supuestas maniobras para obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, se reunieron en dos ocasiones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en 2025. Así lo comunicó el Ministerio Público y lo ha admitido en un informe que la propia Fiscalía ha remitido al magistrado que investiga la causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El ministerio fiscal reconoce que no existen registros de las visitas a la sede. "¿Habríamos sabido de estas reuniones sin luz ni taquígrafos? ¿Cómo tuvo conocimiento de esos encuentros?", le ha preguntado Pardo Pumar a Peramato. "La verdad no se filtra, la verdad se defiende y por eso fue condenado García Ortiz", ha rematado. La Fiscalía General del Estado reconoce dos reuniones entre Leire Díez, Teijelo y la mano derecha de García Ortiz La senadora del Grupo Mixto, Paloma Gómez Enríquez (Vox), ha cargado también contra la actuación de la fiscal general y se ha referido a las reuniones: "¿Quién autorizó la entrada de la trama a fiscalía? ¿Qué se acordó en esas reuniones?" Gómez Enríquez le ha conminado a abrir una investigación: "¿A qué espera? Si no lo hace es porque quiere proteger a alguien".

Reuniones con Leire y el abogado de Cerdán La Fiscalía General del Estado reconoció que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando García Ortiz estaba al frente del Ministerio Público, se reunió dos veces con la exmilitante socialista y Teijelo, a la postre abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado en la causa. 01.29 min La directora de la Guardia Civil asegura en el Senado que "nunca jamás participó en ninguna trama contra la UCO" Según fuentes del Ministerio Público, "no existen registros" de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas, y no precisaron en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen. Y añadieron que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 "una reunión" con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas, Villafañe volvió a reunirse con el abogado. Las fuentes precisaron que, en ambos encuentros, el abogado "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez. Ante esto, la portavoz del PP en el Senado señaló que Peramato deberá responder "quién le ordenó que escondiera" las reuniones "hasta que se ha visto obligada a contarlo al juez", así como el "contenido" de los encuentros.