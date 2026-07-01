El juez Pedraz cita como testigo el 15 de julio al exnúmero dos de García Ortiz en la Fiscalía General en el caso Leire
- Cita a declarar a Diego Villafañe y a la fiscal adscrita a la Secretaría Técnica, Beatriz López, por las reuniones con Teijelo
- Sobre la citación de García Ortiz, solicitada por la acusación popular, el juez decidirá tras escuchar estas testificales
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado este miércoles como testigo al que fuera número dos de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, en el marco de la investigación del caso Leire, el que fuera teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe Díez, por su participación en al menos dos reuniones con Jacobo Teijelo, abogado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso RTVE.es, en la que cita a declarar el 15 de julio a las 10:00 a Villafañe y media hora más tarde a Beatriz López Pesquera, fiscal adscrita a la Secretaría Técnica, por su participación en una de las reuniones en la causa que investiga la presunta trama para desestabilizar investigaciones que afectan al entorno del Gobierno o del PSOE.
La citación se produce sólo un día después de que la acusación popular que ejerce el PP solicitara al juez la testifical de García Ortiz por las reuniones que tuvieron Leire y Teijelo en la Fiscalía.
En el escrito, el juez explica que en función de cuál sea el resultado de estas testificales, decidirá si cita también toma declaración como testigo al exfiscal general del Estado, García Ortiz, a la fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Ana Isabel García León, y al Jefe de Seguridad de la Sede de la Fiscalía que reconoció que no existe un registro oficial de visitas que permita verificar las entradas y salidas al edificio.
Reuniones con Jacobo Teijelo
Cabe recordar que, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, tanto Villafañe como López mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y una mujer presentada como una compañera de su despacho, en referencia a Leire Díez.
El letrado, el exdirigente socialista y la exmilitante están imputados en este caso, que indaga en presuntas maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno.
En este contexto, las acusaciones populares del caso Leire Díez solicitaron al magistrado que llame como testigo el ex fiscal general del Estado, así como Villafañe --entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica-- y López.
En ese escrito adujeron que "la información facilitada" por la Fiscalía "se limita a una descripción genérica de dichas reuniones, sin detallar con precisión el contenido concreto de las manifestaciones realizadas, la eventual aportación de documentación o datos verificables, el grado de credibilidad asignado en ese momento a lo expuesto, ni las razones por las que no se promovió actuación ulterior alguna".