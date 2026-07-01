El juez Pedraz cita como testigo el 15 de julio al exnúmero dos de García Ortiz en la Fiscalía General en el caso Leire

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado este miércoles como testigo al que fuera número dos de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, en el marco de la investigación del caso Leire, el que fuera teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe Díez, por su participación en al menos dos reuniones con Jacobo Teijelo, abogado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso RTVE.es, en la que cita a declarar el 15 de julio a las 10:00 a Villafañe y media hora más tarde a Beatriz López Pesquera, fiscal adscrita a la Secretaría Técnica, por su participación en una de las reuniones en la causa que investiga la presunta trama para desestabilizar investigaciones que afectan al entorno del Gobierno o del PSOE.

La citación se produce sólo un día después de que la acusación popular que ejerce el PP solicitara al juez la testifical de García Ortiz por las reuniones que tuvieron Leire y Teijelo en la Fiscalía.

En el escrito, el juez explica que en función de cuál sea el resultado de estas testificales, decidirá si cita también toma declaración como testigo al exfiscal general del Estado, García Ortiz, a la fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Ana Isabel García León, y al Jefe de Seguridad de la Sede de la Fiscalía que reconoció que no existe un registro oficial de visitas que permita verificar las entradas y salidas al edificio.