El juez del caso Leire Díez interroga este viernes a la directora de la Guardia Civil como investigada

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interroga este viernes como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco del caso Leire Díez. El magistrado indaga sobre la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez, para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido socialista o al Gobierno.

González estaba citada para este jueves, pero el juez pospuso su interrogatorio debido a la extensión de la declaración del director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas.

La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista.

En concreto, la UCO indicó que hay constancia de varios encuentros presenciales entre ambas que tuvieron lugar los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025.

"Actuaciones administrativas contra la UCO" "Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", señaló el informe. Según los investigadores, "se ha apreciado cómo Leire Díez pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediante entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO". Tras conocerse el informe, González aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales. La directora de la Guardia Civil asegura que rechazó readmitir a un agente sancionado como le pidió Leire Díez La directora general del Instituto Armado admitió varios encuentros con la exmilitante y reconoció que intercambió "unos cuantos mensajes de WhatsApp" durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos. González subrayó que mantuvo un encuentro con Díez en septiembre de 2024, si bien indicó que la exmilitante "en ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil. En una última cita en el mes de mayo, Díez le planteó "retornar a su destino" al comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', algo que la directora general dijo que "rechazó de plano", según afirmó.