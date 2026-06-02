Isabel Allende en 'Al cielo con ella': "La democracia es mucho más frágil de lo que creemos y solamente se aprecia cuando se pierde"

Henar Álvarez ha vuelto a cruzar el charco, esta vez para entrevistar a una de las escritoras más leídas de la literatura en español. Con más de 80 millones de libros traducidos a 40 idiomas, Isabel Allende ha abierto las puertas de su casa de San Francisco para recibir al equipo de Al cielo con ella en una conversación cargada de reflexiones sobre literatura, feminismo, política, exilio y libertad.

Antes de sentarse a hablar, Henar recorrió algunos de los rincones de la casa de Isabel Allende y descubrió detalles tan inesperados como una colección de cojines dedicados a Antonio Banderas: “Yo tuve un sueño que colocaba a Antonio Banderas desnudo en una tortilla mexicana”, confiesa la escritora entre risas. “Lo untaba con salsa y guacamole y me lo comía. Y esta cosa se fue agrandando. Y ahora resulta que soy una enamorada perenne de Antonio Banderas”.

Pese a ser una de las escritoras más exitosas a nivel internacional, Allende asegura que el éxito literario no afecta en su día a día: “Todo pasa en la periferia, no afecta para nada mi rutina, mi vida. Tengo que lavar los platos igual, recoger la caca del perro igual. O sea, es la misma vida”, explica acerca de su rutina.

Con motivo de la publicación de ‘La palabra mágica’, la autora de ‘La casa de los espíritus’ repasa algunos de los momentos que han marcado su trayectoria literaria y reflexiona sobre las dificultades a las que se siguen enfrentando las mujeres: “Me ha costado 84 años conseguir lo que los hombres consiguen con la mitad de tiempo y esfuerzo”, afirma. Una conversación llena de titulares en la que también advierte sobre la fragilidad de la democracia, reivindica el feminismo y recuerda las experiencias que han marcado su vida.

“El humor nos salvó” Entre ellas, la escritora ha recordado las luchas que protagonizó durante su etapa en la revista Paula: “Esa revista, en los pocos años que existió cambió la sociedad chilena y hoy día se reconoce como un ícono del periodismo y como realmente un ícono cultural”, pusieron sobre la mesa asuntos silenciados hasta ese momento como el aborto, el divorcio, la prostitución, la infidelidad o la desigualdad laboral. Y, reivindica, que fue el humor lo que les salvó: “Fue burlarse del machismo, burlarse del patriarcado” recuerda Isabel Allende, defendiendo el legado de la revista.

La fragilidad de la democracia La conversación también ha hablado del momento político actual. Desde la memoria de quien vivió un golpe de Estado y tuvo que abandonar su país, Allende reflexiona sobre lo peligroso que es dar por sentada una democracia: “La democracia es mucho más frágil de lo que creemos y solamente se aprecia cuando se pierde”, advierte. “Es como la salud. Si tú vives tranquilo no te das ni cuenta ni te fijas hasta que la pierdes. Lo mismo la democracia y en Chile se perdió en 24 horas, pero en otras partes se va, se va royendo desde la base y se va minando y minando. Y eso es lo que yo veo que está pasando en Estados Unidos”.