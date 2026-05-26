Luis Tosar, en 'Al cielo con ella': "A una parte de la juventud le hace más gracia el discurso racista, patriarcal y retrógrado"

“Esa manera de mirar, la he visto yo en algún lugar”. Y esta vez no ha sido en el cine, ha sido en la plaza de barrio de Henar Álvarez. El actor gallego ha sido el invitado de Al cielo con ella y se ha sentado en el sofá al ritmo de la canción Luis Tosar de Siniestro Total. Una entrada por todo lo alto que no ha merecido menos, pues Luis Tosar es uno de los actores más reconocidos del panorama cinematográfico español.

Llegar a ser uno de los actores más icónicos y queridos a nivel nacional no fue de la noche a la mañana. Luis Tosar ha recordado junto a Henar sus inicios como payaso en fiestas infantiles, animador de público e incluso quiso presentarse como voluntario a las COES. Sin embargo, todo cambió gracias a su profesora de literatura, Marisa, quien le ayudó a tomar la mejor decisión de su vida: “Me propuso hacer una función con ella. Lo hice, accedí a hacer la función y ahí me di cuenta de que ya quería ser actor”. Es por ello que siempre defiende la educación pública y a los maestros y maestras: “Creo que hacen cosas maravillosas por nosotros en momentos que son muy determinantes de nuestra vida”.

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El actor también ha hecho un repaso a su carrera y a algunos de los papeles que cambiaron su vida. Y, a sus 54 años, ha reconocido la necesidad de reinventarse: “Hay que revisarse, hay que tener mucho reseteo y creo que todavía queda muchísimo trabajo por hacer”.

“Las generaciones que yo tengo por encima dan miedo” “A los de mi generación nos queda trabajo por hacer pero, dentro de todo, somos una generación bisagra”, ha defendido el intérprete gallego al reflexionar sobre quienes vivieron el cambio político en España. También ha mostrado su preocupación por las generaciones posteriores y la fuerte influencia que ejercen sobre los más jóvenes: “Las generaciones que yo tengo por encima ya son las que dan miedo”, ha señalado. “Lo que noto es que tienen mucha influencia. Además, porque están en cargos en general muy relevantes en todos los niveles. Son muy influyentes en la gente más joven, que es lo que me llama la atención”, añade. “La lucha no cesará”, ha asegurado. Aunque también ha admitido sentir, en ocasiones, cierta distancia con la generación más joven: “Tengo la sensación a veces como que te miran con cara de que ya estás con el rollo. Y parece que les hace más gracia el otro discurso, que es un discurso muy machista, un discurso muy patriarcal, muy cabrón, muy rancio y muy retrógrado también”. t Henar ha querido transmitir su fe en las generaciones más jovenes de mujeres, destacando el acceso a información que ella no tuvo a su misma edad. “Creo que hay muchas jóvenes que están justo en el otro extremo. Hay cosas que ya se han leído con 18 años, cosas que yo ni podía imaginar leer entonces” explica la presentadora. Luis Tosar está de acuerdo y ha destacado el avance de las nuevas generaciones en cuestiones de género y sexualidad. Sin embargo, también ha reconocido que le sigue preocupando el auge de la ultraderecha entre adolescentes: “¿En qué momento nos hemos despistado tanto como para que estos chavales estén reivindicando la figura de Franco?”.