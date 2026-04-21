La sensación del ciclismo Paul Seixas, gran atracción de la Flecha Valona

El francés Paul Seixas (Decathlon), corredor revelación del inicio de la temporada, es la gran atracción de la Flecha Valona, la clásica que culmina en el Muro de Huy.

Los focos le apuntan y a él parece que le gusta. Seixas se presenta este miércoles como uno de los grandes favoritos a pesar de ser no solo debutante en la carrera, sino el más joven de los inscritos con solo 19 años.

El flamante campeón de la Itzulia demostró en el País Vasco que tiene personalidad, que le gusta atacar y que le va bien cualquier terreno, también las rampas empinadas como la que decide habitualmente cada edición de la Flecha Valona, el Muro de Huy, una subida de poco más de un kilómetro al 10% de desnivel medio, pero con un tramo cerca del final que casi alcanza el 19%.

Recorrido de la Flecha Valona 2026

La Flecha Valona tiene un recorrido rompepiernas por la provincia belga de Lieja y un circuito final que incluye tres subidas a esa cuesta donde el año pasado se impuso Tadej Pogacar. Esta vez el esloveno se reserva para la cita grande del domingo en Lieja --donde termina el tríptico de las Ardenas-- y deja más abierta la competición favorita de los puncheurs.

Las comparaciones entre Seixas y Pogacar son tentadoras. De hecho, el corredor del Decathlon ya fue el que más cerca --relativamente-- estuvo de él en la Strade Bianche en marzo. Pero en ausencia de la gran estrella del ciclismo hay que contar siempre entre los aspirantes al triunfo con uno de sus compañeros del equipo UAE, el también francés Benoît Cosnefroy, que curiosamente el año pasado compartió las primeras pedaladas como profesional de Seixas en el Decathlon.

Cosnefroy, de 30 años, conoce bien la Flecha Valona y de hecho fue segundo en 2020 y cuarto en 2024. Algo parecido puede decirse de Kévin Vauquelin, que amplía una lista de favoritos de marcado acento francés. El corredor se ha quedado con la miel en los labios en las dos últimas ediciones y ahora liderará al equipo Ineos, la formación británica que ha reverdecido en 2026.

Además, hay que citar a los también galos Lenny Martinez (Bahrain) y Romain Gregoire (Groupama). En cuanto a la participación española, el principal candidato es Alex Aranburu (Cofidis), en tanto que el jefe de filas de Movistar será a priori el belga Cian Uijtdebroeks.