Flecha Valona 2026: Hora y dónde ver gratis en TV, perfil, recorrido y favoritos

La 90ª edición de la Flecha Valona masculina y la 29ª de la femenina tienen lugar este miércoles 22 de abril de 2026 a partir de las 12:45 horas. Ambas carreras terminan en el Muro de Huy, los ciclistas recorren 208,8 kilómetros desde Herstal y las ciclistas, 148,2 km desde Huy.

En la carrera masculina, el belga Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) parecía que partiría como gran favorito, pero no estará y será el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), el joven de 19 años que está asombrando al mundo del ciclismo, el que queda señalado como máximo candidato a la victoria. El nuevo talento galo viene de ganar la Vuelta al País Vasco y ser segundo en la Strade Bianche, solo por detrás del esloveno Tadej Pogacar.

El británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y los franceses Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) y Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) serán otros candidatos al tiunfo. También aparecen, con menos opciones, nombres como la leyenda francesa Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) o el belga Dylan Teuns (Cofidis). El español Iván Romeo (Movistar Team) tratará de buscar la sorpresa.

En la femenina, las tres últimas ganadoras son las grandes favoritas. La neerlandesa Puck Pieterse (Fenix–Premier Tech) defiende el título obtenido en 2025, pero ni su compatriota Demi Vollering (FDJ–Suez), ganadora en 2023 y segunda en la dos últimas ediciones, ni la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon//SRAM zondacrypto), campeona en 2024, se lo pondrán nada fácil. La francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma–Lease a Bike) y la canadiense Magdeleine Vallieres (EF Education–Oatly) son otras opciones de victoria.

Alejandro Valverde, el rey de la Flecha Valona El español Alejandro Valverde ha ganado la carrera en cinco ocasiones, la primera en 2006 y cuatro de ellas consecutivas entre 2014 y 2017. Con tres victorias hay dos belgas, Marcel Kint y Eddie Merckx, dos italianos, Moreno Argentin y Davide Rebellin, y un francés, Julian Alaphilippe (el único que sigue en activo). Tadej Pogacar se llevó las ediciones de 2023 y 2025, pero no defenderá la corona este año. Igor Astarloa fue el primer español en ganar en 2003, en una victoria muy recordada por su ataque lejona y letal, muy poco habitual en una carrera que se suele decidir en los últimos 500 metros. Las victorias de Joaquim 'Purito' Rodríguez y Dani Moreno en 2012 y 2013 se unieron a las cuatro de Valverde para sumar seis años consecutivos de dominio español en Valona. En la categoría femenina, la neerlandesa Anna van der Breggen consiguió la barbaridad de imponerse en siete años consecutivos entre 2015 y 2021. La heptacampeona estará, aunque ya no es de las favoritas. Marianne Vos, segunda en el palmarés de la carrera con cinco títulos, no podrá colocarse a uno de su compatriota.

La masculina sube tres veces el Muro de Huy La carrera masculina comienza con un recorrido de los llamados rompepiernas con muchas subidas y bajadas, auqnue solo dos puertos considerados como tal: Trasenster y Les Forges. Aproxidamente a mitad de carrera, ya comenzará el circuito en el que tendrán que subir tres veces los puertos de Ereffe, Chevale y el Muro de Huy. ““ La prueba femenina comienza en Huy con un inicio muy exigente con tres puertos seguido: Bohissau, Courrière y Durnal. Después, las ciclistas harán dos veces el mismo circuito de los hombres con los ascensos a Ereffe, Chevare y Muro de Huy. ““