Franziska Koch arruina la superioridad del Visma y gana la París-Roubaix femenina a Vos y a Ferrand-Prévot

Increíble desenlace de la París–Roubaix femenina. La campeona alemana Franziska Koch (FDJ) batió al sprint a Marianne Vos y a Pauline Ferrand-Prévot, cuando todo parecía de cara para el equipo Visma, que había metido a sus dos mejores bazas en el cuarteto de cabeza que se formó a 45 kilómetros de meta.

La propia ciclista alemana fue la primera en imprimir velocidad al pelotón en el tramo de pavés de Mons-en-Pévèle, donde hasta ese momento estaban todas las favoritas a excepción de la italiana Elisa Bálsamo (Lidl-Trek), que había sufrido un pinchazo unos kilómetros antes. Pero el movimiento decisivo se produjo en la ligera subida que hay a la salida del adoquín.

Ahí ha atacado la vigente campeona, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, en un movimiento al que ha respondido la húngara Blanka Vas (SD-Worx) y la neerlandesa Mariane Vos, con Koch siendo la última en unirse al cuarterto. Nadie más ha reaccionado a un corte que beneficiaba claramente a la formación del Visma.

La oportunidad de Vos Ferrand-Prévot se ha sacrificado por su compañera, la ciclista de 38 años y que acumula el mejor palmarés del ciclismo femenino. Era la oportunidad de sumar este Monumento a su colección, que no tiene porque esta carrera tan solo lleva 6 ediciones y la suerte le había sido adversa con anterioridad. Un día especial para Vos, que volvía al pelotón después de la muerte de su padre, acaecida hace escasas semanas. Esta vez la ocasión parecía propicia: ningún equipo se lanzaba en su persecución y la diferencia del cuarteto de cabeza superaba el minuto a falta de 31 kilómetros. A 24 kilómetros de meta, un ataque de Koch seleccionaba el grupo de cabeza al descolgar a la húngara Vas. Con Lotte Kopecky, la vencedora de 2024, a 1:15 de distancia en el grupo perseguidor, la estrategia del SD-Worx saltaba por los aires.