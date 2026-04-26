El desgaste de Israel también llega a EE.UU.: los demócratas se distancian y la desaprobación popular alcanza el 60%

El respaldo a Israel en Estados Unidos ya no es lo que era. Según una investigación del prestigioso Pew Research Center, el 60% de los estadounidenses tiene hoy una opinión desfavorable del país - siete puntos más que hace un año y casi veinte más que en 2022. Además, ocho de cada diez demócratas comparten esa visión, pero el dato más revelador es generacional: también entre los republicanos más jóvenes empieza a erosionarse un apoyo que, durante años, fue estructural.

El deterioro igualmente alcanza a la figura del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Cerca del 60% de los estadounidenses declara no confiar en su gestión internacional. No es solo una reacción a la guerra en Gaza: es un cambio más profundo en cómo se percibe la relación entre ambos países, aliados prioritarios.

"Indudablemente las decisiones que ha tomado Netanyahu en la Franja han provocado un impacto extraordinario en la opinión pública. Tienen un efecto en los votantes y también en determinados líderes y representantes de uno u otro partido", dice a RTVE Noticias José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea.

Mariano Aguirre, investigador sénior no residente de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) y asesor del Centro de Seguridad Regional–Friedrich Ebert Stiftung, destaca, además, el impacto surgido entre los jóvenes judíos norteamericanos, muchos de ellos practicantes, quienes desde lo sucedido en Gaza después de octubre 2023 "han pasado a ser cada vez más críticos con el gobierno de Israel y no solo por la cuestión palestina, sino por lo que está haciendo en toda la región, arrasando con población o infraestructuras en Líbano o arrastrando a Estados Unidos a la guerra contra Irán. Esa crítica, antes minoritaria, desde luego era impensable hace años", añade.

Y ese giro empieza a traducirse en decisiones políticas concretas. La semana pasada, el Senado votó dos resoluciones para bloquear la venta a Israel de armamento pesado - bombas de gran tonelaje y excavadoras blindadas - por cientos de millones de dólares. La iniciativa, impulsada por el senador Bernie Sanders, no prosperó en una Cámara controlada por los republicanos, pero dejó un dato difícil de ignorar: 40 senadores - todos salvo siete demócratas - respaldaron al menos una de las medidas. En 2024 fueron 19; en 2025, 24.

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"Tres cuartos de los demócratas y dos tercios de los independientes se oponen a que los Estados Unidos envíen armas a Israel. Es por eso que obligo al Senado a votar dos Resoluciones Conjuntas de Desaprobación: el único mecanismo formal que el Congreso tiene para bloquear una venta de armas", dijo el senador judío, quien el pasado mes de septiembre calificó por primera vez como "genocidio" la ofensiva israelí en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás de 2023.

Respecto a la votación, el salto no es anecdótico. Más allá de que no todos los senadores votaran lo mismo - algunos apoyaron bloquear la venta de excavadoras, clave en operaciones sobre el terreno, pero no la de bombas - la conclusión fue clara: una mayoría demócrata parece estar dispuesta, por primera vez en décadas, a cuestionar de forma efectiva, la asistencia militar a Israel.

“El cambio es real", asevera Mariano Aguirre. "Por primera vez hay demócratas, y algún senador republicano, que se animan a desafiar lo que podríamos llamar el lobby judío, que tradicionalmente ha apoyado a Israel. Se arriesgan a perder fondos en un sistema electoral donde si no tienes dinero no tienes posibilidades de entrar en el Congreso, pero sienten que no están solos y que pueden conseguir un apoyo social y financiero. Entre ellos hay mujeres como Alexandria Ocasio-Cortez , Rashida Tlaib o Ilhan Omar, voces muy potentes, que ahora también coinciden con esos jóvenes judíos norteamericanos críticos con las políticas de Netanyahu", cuenta.

-El analista destaca la campaña "Fighting Oligarchy Tour”, liderada el año pasado por el senador independiente Bernie Sanders, junto a la representante demócrata Ocasio-Cortez, "contra la oligarquía estadounidense, las fortunas de Silicon Valley o el mismo Donald Trump" en la que, de forma paralela, también promovieron resoluciones llamando al embargo o condicionando la ayuda militar a países aliados como Israel si éstos cometían violaciones de derechos humanos.

Manifestantes neoyorquinos durante recientes protestas contra las políticas del gobierno israelí Getty Images

El giro también entre proisraelíes Sin embargo, el giro en el Senado no es solo cosa del ala progresista. También Incluye a perfiles moderados y tradicionalmente proisraelíes, como el de la senadora demócrata Elissa Slotkin, quien acabó modificando su posicionamiento respecto del gobierno de Benjamín Netanyahu describiéndolo como una decisión “cruda y personal” y reflejando un cambio de marco: apoyar a Israel en Estados Unidos ya no implica respaldar sin condiciones lo que decide su primer ministro y el Ejecutivo más ultranacionalista de la historia del país. A la senadora también se sumaron figuras con proyección nacional como Adam Schiff, Jon Ossoff o Mark Kelly - en un momento en el que el Partido Demócrata empieza a redefinir sus equilibrios de cara a 2028 - o incluso grupos de presión tradicionalmente alineados con el Estado hebreo como J Street, que hasta ha planteado eliminar progresivamente la financiación directa estadounidense a la ayuda militar cuando expire en 2028 el actual acuerdo bilateral. Su presidente, Jeremy Ben-Ami, lo define como una “reevaluación fundamental”: mantener la cooperación, pero introducir condiciones y responsabilidades compartidas. Ese planteamiento converge con una idea que gana terreno en suelo estadounidense: tratar a Israel como a otros aliados, con expectativas claras, límites definidos y mecanismos de rendición de cuentas. Aplicar las mismas leyes - incluidas las que restringen la ayuda en caso de violaciones de derechos humanos - y utilizar la asistencia como palanca política cuando sea necesario. No obstante, el profesor Peredo resta importancia al movimiento liderado por Bernie Sanders. "No es la primera vez que EE.UU. presiona a Israel. Si bien es cierto que la violencia y la extralimitación en Gaza producen un fuerte impacto en la opinión pública, en ningún caso el país, incluso entre los demócratas, le están dando la espalda. Es una alianza sólida, firme y muy difícil que se vea afectada en su esencia”, afirma. Niños esperan alimentos en Gaza por el bloqueo israelí y las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria Getty Images

La "excepcionalidad" de Israel Y eso apunta a algo más profundo. Durante años, la relación entre Estados Unidos e Israel ha operado bajo una lógica de excepcionalidad. Como sostiene el analista Andrew Miller en su artículo "El final de la excepción israelí", publicado recientemente en la revista Foreign Affairs, no se trata simplemente de una alianza estrecha, sino de una relación “excepcional” en sentido literal: Israel recibe un trato que ningún otro aliado disfruta, desde ayuda militar prácticamente incondicional hasta una protección diplomática sistemática y una aplicación desigual - o directamente ausente - de normas que Washington sí exige a otros socios. Pero, ¿de dónde procede esa protección aparentemente inquebrantable?. El investigador Mariano Aguirre responde: “Primero, en el país hay un orgullo nacional por haber derrotado al fascismo en Europa. Hay todo un elemento emocional con el Holocausto, de protección de los judíos. Otro factor importante es la inteligentísima estrategia israelí de construir alianzas internacionales. Lo hicieron con Gran Bretaña, con Alemania, los europeos, y también dentro de Estados Unidos. Por último, está la financiación militar, impulsada en los 60 especialmente por el presidente Lyndon Johnson, apoyando a Israel como el estado más pro americano en un Medio Oriente convulso, pero necesario desde un punto de vista geopolítico, energético, etc". Lyndon Johnson hablando con John Kennedy durante una convención del Partido Demócrata en 1960 Getty Images Ese modelo, consolidado tras la Guerra Fría bajo la premisa de que un apoyo sin fisuras a Israel facilitaría la paz, es hoy el centro del cuestionamiento. Porque, lejos de aumentar la influencia de Estados Unidos, algunos analistas coinciden en señalar que la ha debilitado progresivamente. Washington no solo ha tenido dificultades para condicionar la conducta israelí durante la guerra en Gaza; en muchos momentos, incluso ha quedado atado a decisiones que no controlaba. "Israel se ha convertido en un Estado que ya no necesita tanto a Estados Unidos, aunque los medios, especialmente los norteamericanos, insistan en ello. Tienen armas nucleares, alta tecnología y manejan los medios técnicos transferidos por Estados Unidos y desarrollados también por ellos. Ahora opera solo y de forma independiente", explica Aguirre. El concepto clave, según Andrew Miller, es lo que llama “riesgo moral”. El apoyo incondicional estadounidense no solo elimina incentivos para cambiar de comportamiento: si no hay costes por ignorar a Washington, la capacidad de influencia desaparece. Lo ocurrido en Gaza, escribe el columnista, es un ejemplo. Desde las primeras fases de la ofensiva israelí tras el 7 de octubre de 2023, la Casa Blanca, entonces habitada por el demócrata Joe Biden - marcado por una profunda relación con Israel desde sus tiempos como senador de Delaware - manifestó - especialmente en privado - su preocupación por el impacto de los ataques israelíes sobre la población civil de Gaza. Sin embargo, esa presión nunca llegó a traducirse en exigencias concretas a cambio del apoyo militar estadounidense. El primer ministro israelí durante una de sus visitas a la Casa Blanca durante la presidencia de Joe Biden Andrew Harnik Andrew Harnik