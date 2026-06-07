Todas las personas que permanecían en el Hospital Gómez UIla como contactos de hantavirus se marchan a sus casas

Todas las personas que permanecían como contactos en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, tras las infecciones por hantavirus en el crucero MV Hondius, han abandonado ya el centro hospitalario y se encuentran en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo de este domingo, mientras permanece ingresado un paciente cuyo caso está confirmado.

El Ministerio de Sanidad determinó que los 14 españoles del crucero MV Hondius pudieran terminar las dos últimas semanas de la cuarentena en sus domicilios siempre y cuando no hubieran desarrollado ningún síntoma, y tras haber completado cuatro semanas de aislamiento en el Gómez Ulla.

Por su parte, la persona que dio positivo por hantavirus sigue ingresada en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Gómez Ulla, continúa bajo supervisión médica y presenta febrícula, sin que se haya producido un empeoramiento de su situación clínica.

Su caso se confirmó el pasado 25 de mayo y, aunque inicialmente no presentaba síntomas, posteriormente desarrolló febrícula. Para ser dado de alta, tendrá que pasar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas, PCR en orina y exudado orofaríngeo, separadas por 48 horas, tal y como establece el protocolo.

En el caso de los contactos, si tras completar la cuarentena en sus casas siguen asintomáticos, se les tomará una muestra, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología. Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.