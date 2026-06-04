El primer positivo de hantavirus vuelve a su casa tras recibir el alta y no deberá guardar cuarentena

El primer pasajero del MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo se encuentra ya en su casa tras haber sido dado de alta en el Hospital Gómez Ulla al haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

El hombre, de 70 años, será sometido ahora a un seguimiento clínico durante los seis próximos meses para controlar posibles secuelas y monitorizar su evolución, ya que los estudios más recientes sobre hantavirus Andes, la cepa con la que resultó contagiado, muestran que la detección del virus en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica. En caso de presentar en cualquier momento síntomas compatibles con la enfermedad, se hará una valoración urgente por el servicio designado.

El paciente ingresó en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla el pasado 11 de mayo, un día después de haber desembarcado del MV Hondius en el Puerto de La Granadilla de Tenerife.

Tras el alta, no deberá guardar cuarentena, como sí deben hacer los otros 12 pasajeros considerados contactos estrechos, que siguen negativos y asintomáticos.

Hay además otro positivo en la Uatan del Gómez Ulla, cuyo contagio se confirmó el pasado 25 de mayo; aunque estaba asintomático, en las últimas horas ha desarrollado febrícula, por lo que se le aplicarán los mismos criterios cuando reciba el alta que al anterior. Es decir, tendrá que pasar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas, PCR en orina y exudado orofaríngeo, separadas por 48 horas, según informa el protocolo actualizado de la Comisión de Salud Pública.

Los otros 12 pasajeros, considerados contactos, del buque aislados en el Gómez Ulla y las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron avión con una de las fallecidas, deberán completar el periodo máximo de cuarentena, que es de 42 días y que finalizará el próximo 21 de junio.

No obstante, a los 28 días, si persiste su situación favorable, pueden continuar haciendo la cuarentena en sus casas; si en esos últimos 14 días de aislamiento siguen asintomáticos, se les tomará una muestra al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología.

Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.