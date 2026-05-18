Los 13 españoles del crucero Hondius vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR

Los 13 españoles que viajaron en el crucero Hondius y que están guardando cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid han dado de nuevo negativo por hantavirus en la segunda prueba realizada, de tal forma que el Ministerio de Sanidad ya autoriza flexibilizar las medidas de aislamiento. Por otro lado, el paciente que dio positivo en la prueba continúa con una evolución favorable.

Los 13 cruceristas que hace una semana dieron negativo podrán ya salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que están ingresados y recibir visitas familiares, guardando, eso sí, las medidas de protección y prevención establecidas en el protocolo de Salud Pública.