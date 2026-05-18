Los 13 españoles del crucero Hondius vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR
- Podrán salir de sus habitaciones y recibir visitas en el hospital Gómez Ulla
- El crucerista que dio positivo sigue con una evolución favorable
Los 13 españoles que viajaron en el crucero Hondius y que están guardando cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid han dado de nuevo negativo por hantavirus en la segunda prueba realizada, de tal forma que el Ministerio de Sanidad ya autoriza flexibilizar las medidas de aislamiento. Por otro lado, el paciente que dio positivo en la prueba continúa con una evolución favorable.
Los 13 cruceristas que hace una semana dieron negativo podrán ya salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que están ingresados y recibir visitas familiares, guardando, eso sí, las medidas de protección y prevención establecidas en el protocolo de Salud Pública.
Si siguen negativos, continuarán la cuarentena en domicilio
Sanidad ha informado que si las sucesivas PCR semanales continúan siendo negativas y no aparece sintomatología, las personas en cuarentena podrán abandonar el aislamiento hospitalario una vez transcurridos los 28 días desde la fecha de exposición y continuar la cuarentena en sus domicilios.
No obstante, las condiciones específicas de esa cuarentena domiciliaria continuarán siendo evaluadas y, en su caso, actualizadas en el protocolo por la Comisión de Salud Pública, en función de la evolución de la situación epidemiológica del hantavirus y de la evidencia científica disponible.
Este mismo lunes el crucero infectado por un brote de hantavirus ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, en Países Bajos, país de bandera del buque, donde se someterá a una limpieza y desinfección integral y se pondrán en cuarentena a los 25 tripulantes y dos miembros del personal médico que aún permanecían a bordo tras el desembarco de los pasajeros en Tenerife hace una semana.