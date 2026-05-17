Las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante podrán recibir visitas y, con otro test negativo en hantavirus, aislarse en casa

Las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante por ser contacto cercano de una de las fallecidas de hantavirus podrán recibir visitas desde este lunes al haber resultado negativas en la última PCR y, de mantener esta evolución favorable, podrán seguir su cuarentena en sus domicilios a partir del sábado 23 de mayo.

De hecho, la ponencia de alertas, que conforman técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades, se reunirá esta semana para fijar las condiciones y medidas específicas en las que deberá desarrollarse esa cuarentena domiciliaria, han informado fuentes del departamento que dirige Mónica García.

Respecto a los otros 13 contactos de hantavirus que permanecen ingresados en el Hospital Gómez Ulla, este lunes, cuando se cumple una semana desde la realización de la primera PCR, se les practicará una segunda prueba, conforme al protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

De ser negativa, podrán comenzar a salir de sus habitaciones y acceder a las zonas comunes de la misma planta en la que están ingresados, así como recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención establecidas por las autoridades sanitarias.

Sobre el hombre de 70 años que permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla desde el pasado lunes, cuando dio positivo, el citado protocolo dicta que allí permanecerá hasta su recuperación clínica.