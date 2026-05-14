El español con hantavirus aislado en el Gómez Ulla, de 70 años, sigue con síntomas pero estable

El español de 70 años evacuado del MV Hondius que dio positivo en hantavirus y se encuentra aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid continúa este jueves con síntomas respiratorios pero se encuentra estable, según ha confirmado a RTVE el Ministerio de Sanidad.

El paciente permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Gómez Ulla y se le irán practicando pruebas PCR hasta su recuperación, según las autoridades sanitarias, que siguen muy de cerca la vigilancia porque la infección por hantavirus puede cursar con mucha rapidez, como ha ocurrido con la paciente francesa.

El resto de los españoles aislados siguen una cuarentena muy estricta, aunque el próximo domingo, cuando se cumpla una semana del ingreso, se les practicarán dos PCR, que de confirmar el negativo permitirán una flexibilización, con visitas y salidas de la habitación, siempre con medidas de protección y seguridad, según establece el protocolo actualizado el pasado martes.

De acuerdo con el nuevo protocolo aprobado por Sanidad y las comunidades, también las dos mujeres ingresadas en Alicante y Barcelona que fueron contactos de otros casos, podrán empezar a recibir visitas la próxima semana, una vez se confirme el resultado negativo de la PCR que se les realizará al cumplirse siete días desde su ingreso.

El resto de españoles en el Gómez Ulla están "razonablemente bien" El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también ha informado este jueves, en La 2Cat, que el paciente español con hantavirus "continúa estable", lo cual -ha dicho- "es la mejor de las noticias que se pueden tener y esperamos que se mantengan". Ha advertido, no obstante, de que se trata de una infección difícil de predecir y que además tiene la característica de poder evolucionar de manera rápida en poco tiempo, con lo que, según sus palabras, "todavía hay que ser prudente en la predicción y en el pronóstico del curso de las enfermedades, especialmente infecciosas". En principio, ha insistido, los datos son "razonablemente favorables" y se espera que continúe así y que dentro de poco puedan darse "aún mejores noticias". Sobre el estado anímico de los otros 13 ingresados en el Gómez Ulla, Padilla ha explicado que, por lo que les comentan los profesionales de emergencias sanitarias, que son los que se reúnen con ellos, están "dentro de lo que cabe, razonablemente bien". Además, ha señalado que se ha establecido la posibilidad de que tengan apoyo en términos de salud mental. A todos ellos, que cuentan con televisión, teléfono móvil y acceso a las redes sociales, les ha querido enviar "todo el ánimo" y que sepan -ha dicho- que "todo el mundo estamos intentando cuidarles y deseando que cuando salgan lo hagan totalmente libres de cualquier tipo de enfermedad y de contratiempo". "Y que esto quede solamente como un hecho biográfico notable, pero sin mayor impacto", ha apostillado. 01.32 min Sanidad confirma que los síntomas del paciente español contagiado de hantavirus no han empeorado