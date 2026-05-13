El español con hantavirus aislado en el Gómez Ulla sigue con síntomas pero estabilizado

El paciente español que ha dado positivo por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid sigue con síntomas pero está estabilizado, según ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una entrevista en La Hora de La 1. No ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas y Sanidad espera que "evolucione de manera totalmente favorable".

Tal y como ha relatado Padilla, el paciente contagiado comenzó la noche del domingo "con cierta dificultad respiratoria" que se le trató con oxigenoterapia y "comenzó a mejorar hasta estar estabilizado".

No obstante, la del hantavirus es una infección que puede "tener muy diferentes cursos de acción, desde la práctica ausencia de síntomas hasta los cursos tremendamente rápidos", como está ocurriendo con la pasajera francesa que empezó a mostrar sus primeros malestares en el vuelo de repatriación del domingo. Según su evolución, se le irán practicando pruebas PCR hasta que negativice, ha añadido.

Flexibilizar las cuarentenas Padilla ha recordado que este martes se aprobó un nuevo protocolo de actuación por el que los viajeros del Hondius deberán guardar una cuarentena de 42 días a contar a partir desde el 10 de mayo, aunque la situación se revisará a los 28 días. Se podría incluso contemplar la posibilidad de que acaben la cuarentena en sus domicilios "pasada esa ventana en la cual se produce la mayoría de los síntomas en los casos positivos y teniendo en cuenta que se den las condiciones para tener una vivienda en la cual se pueda realizar esa cuarentena con seguimiento sanitario en continuado". La cuarentena será "muy estricta" en los primeros siete días también para las otras 13 personas que permanecen aisladas en el Gómez Ulla en habitaciones individuales, a los que se les hará dos PCR pasados 7 días de la primera, que fue el domingo. De confirmarse el negativo, "sí que se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección adecuados o que incluso puedan salir si así se ve procedente a alguna de las zonas comunes dentro de esa misma planta". Cronología del brote de hantavirus en el MV Hondius: un crucero de lujo convertido en escenario de una crisis sanitaria RTVE.es "Todo se va a realizar en todo momento con todas las medidas de seguridad, pero esas medidas de seguridad también tienen que tener en cuenta el bienestar psíquico y emocional de las personas que realizan la cuarentena", ha afirmado el secretario. De modo que, aunque ahora "pueden ver por televisión, sus móviles y tener contacto con sus familiares, etcétera, es verdad que el que puedan recibir alguna visita, si todo evoluciona razonablemente y con las correctas medidas de seguridad, sería también un paso adelante que haría más llevadera a la cuarentena", ha reconocido Padilla.