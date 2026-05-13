El español con hantavirus aislado en el Gómez Ulla sigue con síntomas pero estabilizado
- Los otros 13 pasajeros del MV Hondius que fueron trasladados al Gómez Ulla permanecen sin síntomas y con PCR negativa
- Javier Padilla asegura que después de los 28 días se evaluará si pueden acabar la cuarentena en sus domicilios
El paciente español que ha dado positivo por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid sigue con síntomas pero está estabilizado, según ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una entrevista en La Hora de La 1. No ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas y Sanidad espera que "evolucione de manera totalmente favorable".
Tal y como ha relatado Padilla, el paciente contagiado comenzó la noche del domingo "con cierta dificultad respiratoria" que se le trató con oxigenoterapia y "comenzó a mejorar hasta estar estabilizado".
No obstante, la del hantavirus es una infección que puede "tener muy diferentes cursos de acción, desde la práctica ausencia de síntomas hasta los cursos tremendamente rápidos", como está ocurriendo con la pasajera francesa que empezó a mostrar sus primeros malestares en el vuelo de repatriación del domingo. Según su evolución, se le irán practicando pruebas PCR hasta que negativice, ha añadido.
Flexibilizar las cuarentenas
Padilla ha recordado que este martes se aprobó un nuevo protocolo de actuación por el que los viajeros del Hondius deberán guardar una cuarentena de 42 días a contar a partir desde el 10 de mayo, aunque la situación se revisará a los 28 días. Se podría incluso contemplar la posibilidad de que acaben la cuarentena en sus domicilios "pasada esa ventana en la cual se produce la mayoría de los síntomas en los casos positivos y teniendo en cuenta que se den las condiciones para tener una vivienda en la cual se pueda realizar esa cuarentena con seguimiento sanitario en continuado".
La cuarentena será "muy estricta" en los primeros siete días también para las otras 13 personas que permanecen aisladas en el Gómez Ulla en habitaciones individuales, a los que se les hará dos PCR pasados 7 días de la primera, que fue el domingo. De confirmarse el negativo, "sí que se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección adecuados o que incluso puedan salir si así se ve procedente a alguna de las zonas comunes dentro de esa misma planta".
"Todo se va a realizar en todo momento con todas las medidas de seguridad, pero esas medidas de seguridad también tienen que tener en cuenta el bienestar psíquico y emocional de las personas que realizan la cuarentena", ha afirmado el secretario. De modo que, aunque ahora "pueden ver por televisión, sus móviles y tener contacto con sus familiares, etcétera, es verdad que el que puedan recibir alguna visita, si todo evoluciona razonablemente y con las correctas medidas de seguridad, sería también un paso adelante que haría más llevadera a la cuarentena", ha reconocido Padilla.
Críticas a Clavijo
Respecto a la polémica suscitada por el presidente canario, Fernando Clavijo, de que el Gobierno ocultó casos positivos en el buque, Padilla ha respondido que obedecen a su intento de "jugar su propia partida personal". Para mí no tiene ningún tipo de validez en absoluto desde el punto de vista técnico, científico y también es cierto que así las asumo". Además, ha criticado que el presidente de Canarias no formase parte de los operativos, y ha sostenido que "la mejor forma de haber estado informado es haber estado a pie de puerto".
Padilla ha aclarado que en el caso de la paciente francesa, que comenzó con síntomas en el avión, se le tomó la temperatura antes de subir y fue después cuando mostró fiebre. En cuanto a los casos de EE.UU., el país reportó que tenían a una paciente asintomática, "a la que previamente nosotros le hicimos una evaluación junto con los equipos del OCDC y la OMS".
Estados Unidos había hablado con ella y decía que creían que tenía síntomas, "por lo que la reevaluamos y se llegó a la conclusión de que esos síntomas no coincidían con los de hantavirus". Cuando en Estados Unidos le hicieron la PCR, dio negativo. En el otro caso estadounidense, fue clasificado como "positivo débil" y "cuando le han hecho la PCR también ha dado negativo", ha explicado.
Por último, el responsable de Sanidad ha hablado de la reunión de este sábado, a la que asisitió el presidente de Canarias. "Lo siguiente que supimos es que el señor Clavijo había dicho que iba a paralizar la entrada del barco".
Finalmente, el secretario ha aclarado que el presidente "no estaba al mando, como no lo había estado en los otros trabajos", debido a que "su papel había sido lejano". Según Padilla, Clavijo dio la orden al director de la autoridad portuaria para que no firmara la autorización de entrada al barco, pero luego el mismo director colaboró con las autoridades.