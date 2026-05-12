España retrasa del 6 al 10 de mayo el "día cero" para el inicio de la cuarentena en el Gómez Ulla

La Comisión de Salud Pública ha actualizado esta tarde el protocolo de gestión frente al brote de hantavirus desatado a bordo del MV Hondius, para introducir una serie de cambios que incluyen retrasar del 6 al 10 de mayo el "día cero" de inicio de cuarentena para las 14 personas que permanecen aisladas en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. La fecha coincide con el desembarco de todos ellos en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, y encaja con la planteada en las últimas horas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el caso del grupo españoles, la modificación coincide además con la confirmación del primer caso de hantavirus entre los evacuados, adelantado ya el lunes en un primer resultado provisional. El paciente, del que no han trascendido detalles, permanece en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN)y muestra síntomas leves de la enfermedad, según el último parte ofrecido por el Ministerio de Sanidad.

Las nuevas reglas determinan que, para "casos confirmados" como éste, el tiempo de permanencia en una UATAN "dependerá de la situación del paciente". En caso de mostrar síntomas, permanecerán ingresadas hasta su total recuperación, mientras que los pacientes asintomáticos dejarán el aislamiento una vez obtenida una prueba PCR negativa.

Los "contactos" no serán trasladados al Gómez Ulla El protocolo, acordado previamente por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), actualiza además lo que se entiende por "contacto", de tal manera que sólo sean consideradas como tal las personas que estuvieron a bordo del crucero entre el 1 de abril y el 10 de mayo o que hayan tenido relación con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad: entre dos antes de la aparición de síntomas o de una PCR positiva en el caso de los contagiados asintomáticos. Una respuesta "impecable" y "proporcionada": el Hondius pone a prueba los mecanismos sanitarios internacionales Samuel A. Pilar Los contactos al margen del pasaje del crucero tampoco deberán guardar cuarentena en el Gómez Ulla, como se planteó en un principio. Aunque las autoridades sanitarias realizarán una evaluación "individualizada" de cada caso, la Comisión de Salud Pública ya abre la puerta a que puedan recalar "en otros espacios habilitados para el aislamiento y seguimiento sanitario", sin necesidad de moverse por tanto a Madrid. En cuanto a la vigilancia de estos contactos, se aplicará una "vigilancia sanitaria reforzada" de cuatro semanas, periodo de mayor probabilidad para la aparición de síntomas. Durante este periodo, serán sometidos a pruebas PCR cada siete días, a control de temperatura dos veces al día y al seguimiento constante de posibles síntomas. Si pasados los primeros siete días las pruebas dan negativa, el contacto podrá recibir visitas externas con equipo de protección y realizar salidas por zonas comunes de la planta hospitalaria.