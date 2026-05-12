Limpieza de superficies y retirada de EPI: la desinfección del puerto de Granadilla y el crucero tras la evacuación

Tan importante como la evacuación del MV Hontius, crucero en el que se detectó el brote de hantavirus que ya deja tres fallecidos y varios contagiados, es la desinfección de las zonas por las que han pasado.

Mientras el barco sigue su rumbo hacia Países Bajos con 27 personas a bordo de la tripulación y el cuerpo de la alemana fallecida; en el puerto de Granadilla, Tenerife, donde desembarcaron los pasajeros para tomar los aviones que les llevaran a sus países de residencia, ya ha finalizado su desinfección, según ha anunciado el secretario de Estado, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, en una publicación en X.

01.12 min Transcripción completa Son efectivos especializados, actúan con pulverizadores de alta presión cada esquina, cada recoveco. Lo más importante es evitar que las partículas contaminadas puedan dispersarse por el ambiente. Todo elemento empleado para la evacuación de los pasajeros se ha sometido a una exhaustiva limpieza, también las gabarras. Un proceso rápido, explican los expertos Un mangueraso, pero con productos químicos y los barcos tampoco son tan grandes. Vallas la esplanada los autobuses de la hume ya se está desmantelando todo el dispositivo desplegado... ...una vez que se termine esas labores... ...pues es cuando podremos dar por finalizada... ...toda la operación.. Uno por uno se recogerán los EPIs utilizados, que destruirá una empresa especializada. Ahora están almacenados en contenedores específicos. Tras la llegada de Londius a Rotterdam, se desinfectará el equipaje de los viajeros y todos los espacios del buque. Hablamos de camarotes, zonas comunes, sistemas de ventilación y áreas técnicas. Los últimos pasajeros en abandonar el barco lo hicieron directamente a puerto con el crucero atracado por seguridad ante la mala mar. El coste económico del operativo alcanzaría los 5 millones de euros, el 75% de los gastos corren a cargo de la Unión Europea El puerto de Granadilla, desinfectado tras la evacuación del MV Hondius por hantavirus

"La unidad NRBQ, perteneciente a la Guardia Civil, han procedido a la desinfección de las zonas por las que han transitado los evacuados de este crucero. Era la última fase del plan, que diseñamos para acometer esta emergencia", ha especificado Barcones. "Con esto podríamos dar por concluida la emergencia", ha añadido Padilla.

El primer paso en el puerto canario, según avanzó a TVE el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, era fumigar las dos pequeñas embarcaciones que trasladaron a pasajeros a tierra. También barandillas y la superficie que pisaron, así como los buses de la UME que les llevaron a los aviones. Cabe destacar que los últimos viajeros bajaron a pie debido al mal tiempo que azotaba la zona. "Hay que desinfectar todos los medios que han actuado directamente en contacto con el pasaje que se ha evacuado, pasaje y tripulación", indicaba,

De forma paralela, se han gestionado los Equipos de Protección Individual (EPI), utilizados para evitar el contacto con el virus. Estos han sido almacenados en contenedores del Ministerio de Sanidad y serán recogidos por una empresa especializada. En general, un proceso rápido, según al autoridad portuaria. "Le damos, aproximadamente, media hora o cuarenta y cinco minutos", calculaba Suárez, que lo describió como "un manguerazo, pero con productos químicos". "Los barcos tampoco son tan grandes", señaló.