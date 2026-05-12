Limpieza de superficies y retirada de EPI: la desinfección del puerto de Granadilla y el crucero tras la evacuación
- Protección Civil da por desinfectado el puerto, mientras que el MV Hondius lo hará a su llegada a Países Bajos el domingo
- Sigue en directo la última hora sobre el brote de hantavirus
Tan importante como la evacuación del MV Hontius, crucero en el que se detectó el brote de hantavirus que ya deja tres fallecidos y varios contagiados, es la desinfección de las zonas por las que han pasado.
Mientras el barco sigue su rumbo hacia Países Bajos con 27 personas a bordo de la tripulación y el cuerpo de la alemana fallecida; en el puerto de Granadilla, Tenerife, donde desembarcaron los pasajeros para tomar los aviones que les llevaran a sus países de residencia, ya ha finalizado su desinfección, según ha anunciado el secretario de Estado, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, en una publicación en X.
Son efectivos
especializados, actúan con pulverizadores de alta presión cada
esquina, cada recoveco.
Lo más importante es evitar
que las partículas contaminadas puedan dispersarse por el ambiente.
Todo elemento empleado para la evacuación
de los pasajeros se ha sometido a una exhaustiva limpieza, también las
gabarras.
Un proceso rápido, explican los expertos
Un mangueraso, pero con productos químicos y los barcos tampoco son tan
grandes.
Vallas
la esplanada los autobuses de la hume ya se está desmantelando todo el
dispositivo
desplegado... ...una vez que se termine esas
labores...
...pues es cuando podremos dar por finalizada...
...toda la operación..
Uno por uno se recogerán los EPIs utilizados, que destruirá una empresa
especializada.
Ahora están almacenados
en contenedores específicos.
Tras la llegada de Londius a Rotterdam, se desinfectará el equipaje de los
viajeros
y todos los espacios del buque.
Hablamos de camarotes, zonas comunes, sistemas de ventilación
y áreas técnicas. Los últimos pasajeros en abandonar el
barco lo hicieron directamente a puerto con el crucero atracado por
seguridad ante la mala mar.
El coste económico del operativo alcanzaría los 5 millones de euros, el
75%
de los gastos corren a cargo de la Unión Europea
"La unidad NRBQ, perteneciente a la Guardia Civil, han procedido a la desinfección de las zonas por las que han transitado los evacuados de este crucero. Era la última fase del plan, que diseñamos para acometer esta emergencia", ha especificado Barcones. "Con esto podríamos dar por concluida la emergencia", ha añadido Padilla.
El primer paso en el puerto canario, según avanzó a TVE el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, era fumigar las dos pequeñas embarcaciones que trasladaron a pasajeros a tierra. También barandillas y la superficie que pisaron, así como los buses de la UME que les llevaron a los aviones. Cabe destacar que los últimos viajeros bajaron a pie debido al mal tiempo que azotaba la zona. "Hay que desinfectar todos los medios que han actuado directamente en contacto con el pasaje que se ha evacuado, pasaje y tripulación", indicaba,
De forma paralela, se han gestionado los Equipos de Protección Individual (EPI), utilizados para evitar el contacto con el virus. Estos han sido almacenados en contenedores del Ministerio de Sanidad y serán recogidos por una empresa especializada. En general, un proceso rápido, según al autoridad portuaria. "Le damos, aproximadamente, media hora o cuarenta y cinco minutos", calculaba Suárez, que lo describió como "un manguerazo, pero con productos químicos". "Los barcos tampoco son tan grandes", señaló.
El Hondius se desinfectará en Países Bajos y puede llevar cinco días
En cuanto al Hondius, la embarcación será limpiada y desinfectada una vez llegue a los Países Bajos, donde está previsto que atraque el domingo. En este caso, lo importante será evitar que se desplacen partículas contaminadas y que puedan ser inhaladas. Por ejemplo, habrá que tener especial cuidado con los conductos de ventilación. El protocolo ahí sí es más largo: según los especialistas, puede extenderse entre cuatro o cinco días.
El foco sigue, a su vez, en la situación de los pasajeros. En las últimas horas, un pasajero español procedente del Hondius y que permanece aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo provisional en el prueba PCR que se realizó a la llegada. Los otros 13 pasajeros españoles han dado negativo provisional. En Francia ha empeorado el estado de salud de la mujer que dio positivo, pero las autoridades sanitarias han pedido "no generar pánico" por el hantavirus,
También ha resultado positivo provisional un estadounidense y hay una persona con síntomas en un hospital de Atlanta. En total, hacen seguimiento a 18 personas, a las que harán chequeos dos veces al día. Las autoridades insisten, no obstante, en que el riesgo para el público en general sigue siendo muy bajo.