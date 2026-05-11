La evacuación de los pasajeros del MV Hondius costará alrededor de 5 millones de euros

Hay que tirar de mucha memoria para recordar un dispositivo marítimo similar al dispuesto para la evacuación de los pasajeros del MV Hondius. Un operativo inédito en el que han participado 23 países y centralizado en Tenerife.

El barco ya abandona España y, en breve, tocará calcular el coste de este operativo liderado por España. Se han movilizado aeronaves militares, dispositivos de protección civil, personal sanitario especializado, aviones medicalizados y personal en controles transfronterizos. Se ha hecho acopio de combustible y trajes de protección. El coste de cada avión medicalizado es de unos 150.000 euros. Opinan expertos en logística que el importe final de esta infraestructura podría rondar los 5 millones de euros.

España no pagará la factura de otros países ¿De dónde saldrá el dinero para liquidar la factura final? "En ningún caso, nuestro país pagará la factura que correspondería a otros", ha precisado Jorge Sánchez Tarazaga, profesor de Derecho y director del Máster Universitario de Gestión de Negocio Marítimo y Derecho Marino de la Universidad Europea en Valencia. Remarca el experto que, en este tipo de situaciones, se activa "el Mecanismo Europeo de Protección Civil". Así, el 75% de los gastos derivados de la operación recaerán en la Unión Europea y el 25% restante, en el país receptor. De esta forma, se cubrirá vuelos de repatriación, gastos en el puerto o el aeropuerto de Tenerife, entre otros. Así, España se hará cargo del 25% del coste de los españoles derivados al Hospital Gómez Ulla de Madrid. En caso de países extracomunitarios, correrán con el 100% la cuantía del dispositivo para repatriar a sus ciudadanos. Sanidad anuncia que no hay "mutaciones relevantes" del hantavirus tras los primeros análisis genéticos