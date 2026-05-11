Inesperado final en el desembarco del Hondius: los últimos pasajeros bajan a pie

El viento, que poco a poco ha ido haciéndose más fuerte en el puerto de la Granadilla, ha obligado a cambiar los planes del desembarque de los pasajeros del Hondius. Finalmente, el barco ha tenido que ser amarrado para garantizar la seguridad del traslado. Un giro de guion inesperado para un operativo diseñado al detalle.

La noticia cogía por sorpresa a los habitantes de esta pequeña localidad del sur de Tenerife. Muchos no se lo terminaban de creer. "¡Que Dios nos pille confesados!", decía la dependienta de una tienda, que reía con nerviosismo "por no llorar". El otro trabajador del comercio movía la cabeza confuso: "El barco se está yendo, no va a atracar". "No, mira lo que nos dice esta chica", decía ella.

Pasajeros del Hondius descienden del crucero, amarrado en Granadilla JORGE GUERRERO / AFP

Los últimos pasajeros del crucero han bajado directamente a tierra, en el puerto tinerfeño. "Esto es lo que tenían que haber hecho desde el principio", comenta un taxista, que cree que "lo de las ratas corriendo por las puertas es una cosa del siglo pasado".

Lo que le ha parecido mal al conductor es que no hayan hecho PCR a los viajeros antes de salir del barco. "Ahora si salen positivos en otros países, va a quedar mal el protocolo de España", se lamentaba.

El Hondius ha estado fondeado en el puerto de Granadilla menos de 48 horas. Después de descargar a los últimos pasajeros ha regresado veloz hacia el mar. A bordo 27 personas, los que conforman la tripulación imprescindible para llevarlo a aguas de Países Bajos, más un médico y una enfermera.

Operarios acometen tareas de desinfección en el puerto de Granadilla Noemi San Juan

Antes de arrancar, el crucero que durante tantos días ha centrado todas las miradas daba tres toques de bocina. Ha sido su despedida hacia los trabajadores de las fuerzas de seguridad, Protección Civil, Sanidad Exterior, y los distintos ministerios que durante este tiempo han coordinado el operativo y velado por su seguridad.