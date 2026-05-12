Clavijo acusa al Gobierno de ocultar "deliberadamente" que había "al menos" un contagiado a bordo del Hondius

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha acusado al Gobierno central de "ocultar deliberadamente" que había "al menos" un contagiado de hantavirus en el crucero MV Hondius que desembarcó este domingo en la isla de Tenerife después de conocerse el positivo de uno de los pacientes españoles que se encuentran en el Hospital Gómez Ulla y de una ciudadana francesa cuyo estado de salud ha empeorado.

Este es "un día triste para Canarias y para la democracia", ha afirmado Clavijo, porque "gracias al trabajo de los medios de comunicación sabemos que el Gobierno de España ocultó deliberadamente que había un infectado en ese contagio y lo sabían".

Así lo ha asegurado Clavijo en la sesión de control al Ejecutivo canario de este martes, donde ha insistido en que el desembarco se podría haber hecho en un solo día. "Se le ha faltado a la dignidad del pueblo canario, al Gobierno canario y a las instituciones de Canarias por ocultar información que tenían desde el minuto uno", dice Clavijo, y ha denuncia la que considera "gran mentira" al pueblo canario.

El presidente canario ha señalado que su Gobierno pedía que las tres pruebas PCR se hicieran en el barco, que el operativo durara lo menos posible y que se movilizaran todos los medios aéreos para que fuera en un sólo día.