Clavijo acusa al Gobierno de ocultar "deliberadamente" que había "al menos" un contagiado a bordo del Hondius
- Así lo ha asegurado Clavijo en la sesión de control al Ejecutivo canario de este martes
- El presidente canario insiste en que el desembarco se podría haber hecho en un solo día
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha acusado al Gobierno central de "ocultar deliberadamente" que había "al menos" un contagiado de hantavirus en el crucero MV Hondius que desembarcó este domingo en la isla de Tenerife después de conocerse el positivo de uno de los pacientes españoles que se encuentran en el Hospital Gómez Ulla y de una ciudadana francesa cuyo estado de salud ha empeorado.
Este es "un día triste para Canarias y para la democracia", ha afirmado Clavijo, porque "gracias al trabajo de los medios de comunicación sabemos que el Gobierno de España ocultó deliberadamente que había un infectado en ese contagio y lo sabían".
Así lo ha asegurado Clavijo en la sesión de control al Ejecutivo canario de este martes, donde ha insistido en que el desembarco se podría haber hecho en un solo día. "Se le ha faltado a la dignidad del pueblo canario, al Gobierno canario y a las instituciones de Canarias por ocultar información que tenían desde el minuto uno", dice Clavijo, y ha denuncia la que considera "gran mentira" al pueblo canario.
El presidente canario ha señalado que su Gobierno pedía que las tres pruebas PCR se hicieran en el barco, que el operativo durara lo menos posible y que se movilizaran todos los medios aéreos para que fuera en un sólo día.
"Sabían que venían contagios"
Sin embargo, ha dicho que ahora saben que el Ejecutivo central no quería que los tests de PCR y los de antígenos "se hicieran en el buque porque sabían que venían contagios", ha dicho Clavijo, que de nuevo antes de finalizar la sesión de control en el Parlamento canario ha mantenido que no querían que las pruebas se hicieran en el buque para que no se destapase "la gran mentira".
En relación con el operativo de desembarco y repatriación de los pasajeros del crucero, Clavijo también cree que el Reino Unido u otros países podrían haber movilizado más aviones y que como había advertido el Gobierno canario, sobre la posibilidad de que la operación se complicara, es lo que finalmente ha pasado.
También ha cargado contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que participó en las reuniones de coordinación con la ministra de Sanidad, Mónica García. "Es triste en lo personal, que Torres lo sabía, habiendo sido presidente de esta tierra le ocultó esta información a los canarios y a mí", ha dicho sobre la gestión de la crisis por el brote de hantavirus.
La "lealtad" que él como presidente le ha mostrado al ministro de Política Territorial ha quedado "fuera" y su "deslealtad" con el Gobierno de Canarias y con él es "una afrenta que jamás" va a olvidar. "Canarias pedía respeto y obtuvimos mentira y ocultación", ha denunciado el jefe del Ejecutivo canario.
Clavijo, que ya acusó de "deslealtad" al Gobierno central tras conocer la decisión de que el crucero fondeara en las Islas Canarias, y mantiene así su rechazo a la gestión del Ejecutivo central solo unas horas después de que el presidente, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se hayan felicitado por el "éxito" del dispositivo para el desembarco y repatriación de la tripulación y viajeros del Hondius, en una rueda de prensa conjunta en Moncloa tras mantener una reunión una vez concluido el operativo desplegado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, que ha permitido la evacuación de 125 personas.
En las últimas horas, el presidente canario había bajado el tono y había asegurado en una entrevista en RNE, que habían cerrado filas con el Ejecutivo central después de que tomara la decisión de que el crucero MV Hondius fondeara para evacuar a sus pasajeros tras la detección de un brote de hantavirus, que ha causado tres muertos.