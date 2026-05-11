Clavijo baja el tono y asegura que Canarias ha cerrado filas con el Gobierno de España

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este lunes que su Ejecutivo ha cerrado filas con el Gobierno de España después de que tomara la decisión de que el crucero MV Hondius fondeara para evacuar a sus pasajeros tras la detección de un brote de hantavirus, que ha causado tres muertos.

Clavijo ha hecho estas declaraciones en una entrevista con RNE, que se ha producido cuando el dispositivo estaba casi completado.

19.26 min Fernando Clavijo: "La ministra decidió hacer público un mensaje y ha intentado sacar lasca"

"¿Descoordinación? En ningún momento se habló de descoordinación por mi parte ni por la del Gobierno de Canarias, lo que hemos dicho es, oye, una vez que el Gobierno de España toma esa decisión nosotros cerramos filas, porque lo que nos interesa es que esto salga bien por la seguridad de Tenerife, de Canarias y de todos", ha dicho Clavijo.

En ese sentido, ha aclarado que el Ejecutivo de Canarias ha tenido su opinión, que, ha matizado, el Gobierno central no ha tenido en cuenta, pero que ellos han trabajado "con absoluta lealtad para que este operativo sea un éxito".

Clavijo ha indicado que ya tienen la tranquilidad de que el buque ha partido, lo que les genera alivio, tras un operativo "complejo" que se ha producido sin incidentes, lo que les llena de "satisfacción".