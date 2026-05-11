Clavijo baja el tono y asegura que Canarias ha cerrado filas con el Gobierno de España
- El presidente canario afirma que en ningún momento ha hablado de descoordinación
- Subraya que el Ejecutivo regional ha trabajado con "absoluta lealtad"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este lunes que su Ejecutivo ha cerrado filas con el Gobierno de España después de que tomara la decisión de que el crucero MV Hondius fondeara para evacuar a sus pasajeros tras la detección de un brote de hantavirus, que ha causado tres muertos.
Clavijo ha hecho estas declaraciones en una entrevista con RNE, que se ha producido cuando el dispositivo estaba casi completado.
"¿Descoordinación? En ningún momento se habló de descoordinación por mi parte ni por la del Gobierno de Canarias, lo que hemos dicho es, oye, una vez que el Gobierno de España toma esa decisión nosotros cerramos filas, porque lo que nos interesa es que esto salga bien por la seguridad de Tenerife, de Canarias y de todos", ha dicho Clavijo.
En ese sentido, ha aclarado que el Ejecutivo de Canarias ha tenido su opinión, que, ha matizado, el Gobierno central no ha tenido en cuenta, pero que ellos han trabajado "con absoluta lealtad para que este operativo sea un éxito".
Clavijo ha indicado que ya tienen la tranquilidad de que el buque ha partido, lo que les genera alivio, tras un operativo "complejo" que se ha producido sin incidentes, lo que les llena de "satisfacción".
Ahora estamos aliviados
"Quedan las cuarentenas y vamos a esperar a que las cuarentenas vayan bien y que no haya más contagiados, y que si los hay, que sean pocos -ha seguido- y que por supuesto se recuperen, pero más allá de eso, efectivamente, nosotros ahora estamos aliviados".
Sobre su actuación en esta crisis, se ha mostrado satisfecho porque lo que ha querido el Gobierno regional ha sido "proteger a la población de Canarias, la ciudadanía y a los pasajeros".
Y ha subrayado que no pedían cosas descabelladas, una vez que el Gobierno de España decidió que el crucero viniera a aguas canarias, como que se hicieran pruebas a los pasajeros antes de bajar del crucero.
"A eso el Gobierno de España dijo que no, para nosotros es lo más importante y, efectivamente, al menos hay dos positivos que se han detectado en menos de 24 horas", ha señalado.
Clavijo ha apuntado que también solicitaban que el barco estuviera el menor tiempo posible fondeado y que la operación se hiciese en un día, lo que finalmente no ha ocurrido.
Respecto al rifirrafe con la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha hecho públicas conversaciones privadas donde él expresaba su temor por la posible presencia de roedores en el crucero, Clavijo ha remarcado que la responsable política ha intentado "sacar lasca", lo que no le preocupa, porque para él lo importante es la salud.