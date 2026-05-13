Torres reprocha a Clavijo su actitud "conspiranoica" con el hantavirus, un "error político" que no sabe si es "reparable"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reprochado al presidente del Gobierno de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, su actitud "conspiranoica" con la gestión de la crisis por el brote de hantavirus en un crucero, un "error político" que no sabe si es "reparable". El presidente canario "se ha equivocado en atacar a otros", ha dicho el que fuera presidente del archipiélago canario después de que Clavijo acusara al Gobierno de "ocultar" contagios.

Torres cree que Clavijo "se ha visto arrinconado" y ha "atacado a otros para defenderse", hablando de "teorías conspiranoicas", de "gente contra él" y le ha pedido que reconozca su "error gravísimo" e "irresponsabilidad" al decir el pasado sábado por la noche al decir que no iba a autorizar el fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius para el desembarco de los pasajeros y su repatriación, como finalmente se hizo este domingo.

Ante las acusaciones de Clavijo contra el Gobierno, ha dicho que no había ningún positivo, por lo que no se podía ocultar nada y se ha preguntado "dónde está buscando un resquicio a ver si encuentra algún error, cuando el principal error es decir que no vas a autorizar un barco que viene con personas que precisan llegar a muelle cuanto antes y te enrocas en ese error. Es una situación absurda".