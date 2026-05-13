Torres reprocha a Clavijo su actitud "conspiranoica" con el hantavirus, un "error político" que no sabe si es "reparable"
- "Se ha equivocado en atacar a otros", ha dicho el ministro, que ha pedido al presidente canario que reflexione
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reprochado al presidente del Gobierno de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, su actitud "conspiranoica" con la gestión de la crisis por el brote de hantavirus en un crucero, un "error político" que no sabe si es "reparable". El presidente canario "se ha equivocado en atacar a otros", ha dicho el que fuera presidente del archipiélago canario después de que Clavijo acusara al Gobierno de "ocultar" contagios.
Torres cree que Clavijo "se ha visto arrinconado" y ha "atacado a otros para defenderse", hablando de "teorías conspiranoicas", de "gente contra él" y le ha pedido que reconozca su "error gravísimo" e "irresponsabilidad" al decir el pasado sábado por la noche al decir que no iba a autorizar el fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius para el desembarco de los pasajeros y su repatriación, como finalmente se hizo este domingo.
Ante las acusaciones de Clavijo contra el Gobierno, ha dicho que no había ningún positivo, por lo que no se podía ocultar nada y se ha preguntado "dónde está buscando un resquicio a ver si encuentra algún error, cuando el principal error es decir que no vas a autorizar un barco que viene con personas que precisan llegar a muelle cuanto antes y te enrocas en ese error. Es una situación absurda".
El Gobierno por la rueda de prensa que Clavijo no quería autorizar el fondeo
Sobre la reunión del Gobierno con Clavijo del sábado por la tarde ha dicho que fue "muy tensa" y que en ella el presidente canario expresó como su principal preocupación que el barco se fuera el domingo por la noche. Esto no se podía hacer, según ha explicado el ministro, porque todo estaba organizado para que zarpara el lunes tras haber repostado y después de que hubieran sido repatriados todos los pasajeros.
Según ha asegurado Torres, el Gobierno supo después por la rueda de prensa de Clavijo, de que este había decidido no autorizar el fondeo del buque, una decisión que ha calificado de "desorbitada".
En relación con la cuarentena de los 14 españoles que se encuentran en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, ha explicado que el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, trasladó este martes que finalmente los 42 días se van a contar a partir del 10 de mayo.
Preguntado por si los 13 pasajeros que han dado negativo en el Hospital Gómez Ulla podrían terminar la cuarentena fuera del centro sanitario ha dicho que serán las "autoridades sanitarias quienes dirán como tienen que seguir la cuarentena, que en estos momentos está blindada judicialmente".