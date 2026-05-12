La mujer francesa infectada con hantavius se encuentra muy grave y recibe respiración asistida en la UCI

La ciudadana francesa evacuada del crucero MV Hondius y que dio positivo por hantavirus permanece hospitalizada en estado "grave" en cuidados intensivos, ha informado este martes en rueda de prensa la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist.

La paciente presenta la forma "más grave de cuadro cardiopulmonar" y se encuentra "en la fase final de cuidados paliativos", con "circulación extracorpórea para oxigenación artificial", ha precisado por su parte Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Bichat de París, donde está ingresada.

Este experto también ha añadido que tiene "un pulmón artificial, una derivación sanguínea que, con suerte, le permitirá superar este difícil periodo mientras su pulmón, atacado por el virus y dañado por la pared vascular, se recupera". Lescure ha considerado además que "no es imposible que nos enfrentemos a una variante", ha añadido.

El resto de aislados dan negativo Los otro cuatro franceses repatriados junto a esta ciudadana evolucionan favorablemente y han dado negativo, ha añadido la ministra. Rist ha asegurado que su Gobierno quiere actuar "con total transparencia" y compartir con la población la misma información manejada "al más alto nivel del Estado", por lo que ha comparecido junto a otros altos cargos sanitarios y expertos. "El Gobierno actuó inmediatamente desde la identificación del virus", ha afirmado la ministra, quien recordó que los cinco ciudadanos franceses que iban a bordo del Hondius fueron repatriados el domingo pasado desde Tenerife y fueron trasladados a hospitales de referencia en Francia. A su llegada, fueron aislados en habitaciones especiales con sistemas de doble flujo de aire y sometidos a vigilancia médica estrecha, ha precisado. ¿Qué es el hantavirus? ¿Cómo se contagia? Claves sobre el brote que ha dejado tres muertos en un crucero Álvaro Caballero

22 casos de contacto hospitalizados o en camino de serlo Paralelamente, las autoridades francesas han identificado además 22 casos de contacto, que están ingresados o están en camino de serlo para un periodo mínimo de 15 días. Se trata, en concreto, de ocho franceses que viajaban el 25 de abril en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo junto a una persona posteriormente diagnosticada con el hantavirus del tipo Andes, que es uno de los más letales. Este grupo está integrado por personas de todas las edades, incluidos niños, ha precisado Rist a preguntas de los periodistas. Otro grupo de 14 estuvo en un segundo vuelo el mismo día entre Johannesburgo y Ámsterdam, considerado de "menor riesgo" porque la misma pasajera enferma fue desembarcada rápidamente antes del despegue, lo que limitó la exposición del resto de viajeros. Esa mujer falleció al día siguiente en un hospital de Johannesburgo. Era la esposa de la primera víctima mortal del brote registrado en el crucero, un neerlandés de 70 años. "Todos los casos de contacto han sido localizados, sometidos a pruebas o están siendo hospitalizados y reciben un seguimiento sanitario riguroso", indicó la ministra francesa. Y explicó que, "como estamos al inicio de una epidemia y hay que romper la cadena de transmisión ahora, hemos decidido considerar todos estos casos con máxima precaución", pese a que, por el momento, los 22 casos de contacto en los aviones están bien y se esperan los resultados de sus analíticas en 24 horas. Por ello, el primer ministro, Sébastian Lecornu, ha decretado medidas excepcionales de hospitalización y aislamiento para todos los contactos identificados; y hoy instó a una coordinación internacional "más estrecha" para "romper las cadenas de transmisión" y contener cualquier posible propagación del hantavirus, en especial con sus países vecinos y en la Unión Europea.