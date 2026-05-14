No son dos hombres contagiados de hantavirus en un hospital, es un vídeo de la pandemia de coronavirus en 2020
En el contexto del brote de hantavirus, en la red social X difunden un vídeo de dos hombres ingresados en un hospital y atendidos por médicos con equipos de protección sanitaria junto a otra persona sin mascarilla. Los mensajes que lo comparten presentan la grabación como si fuera actual y mostrase a contagiados de hantavirus lo utilizan para trasladar la idea de que este brote es una farsa. Es falso. Las imágenes corresponden a un reportaje sobre la pandemia de coronavirus emitido el 16 de noviembre de 2020 en el programa ‘Vita In Diretta’ de la radiotelevisión pública italiana (RAI), no guarda relación con el hantavirus y no demuestra que el brote sea una farsa.
En el vídeo vemos a un paciente con un casco de ventilación no invasiva y usa una bata junto a doctores que llevan trajes de protección sanitaria. Mientras, aparece una persona con una camiseta negra y sin mascarilla. Un mensaje compartido más de 1.000 veces en la red social X desde el 12 de mayo adjunta la grabación y afirma en francés: "Hantavirus la vergüenza total: ¡La OMS pillada con las manos en la masa otra vez!". Otra cuenta difunde las mismas imágenes en una publicación compartida más de 10.000 veces y agrega: "Un vídeo viral destapa la farsa de la OMS: mientras médicos italianos del Piamonte aparecen cubiertos en trajes de protección especial, guantes azules y visores como si estuvieran en Chernóbil, un tipo de civil en camiseta negra permanece sentado con los brazos cruzados, sin mascarilla, sin EPI y sin la menor preocupación". La secuencia la comparten otros perfiles con mensajes en inglés, francés y castellano que trasladan la idea de que el brote de hantavirus es un montaje.
Imágenes de la pandemia de coronavirus de 2020 en Italia
No es un vídeo actual sobre el brote de hantavirus, son imágenes de la pandemia de 2020 emitidas por la radiotelevisión pública italiana (RAI). La grabación se emitió el 16 de noviembre de 2020 durante el programa ‘Vita In Diretta’ del canal de televisión Rai1. Se trata de un reportaje desde la unidad de terapia intensiva del Hospital Amedeo di Savoia, en Turín (Italia), durante la pandemia de coronavirus. Ese mismo día, el perfil de Facebook del programa de televisión también publicó esta imagen de la emisión.
Después de transcribir el vídeo original con la herramienta de transcripción del proyecto IVERES, comprobamos que a lo largo de la grabación el reportero relata desde una sala de cuidados intensivos de dicho hospital la situación de "dos pacientes ingresados". Y añade: "Aquí también tenemos al personal sanitario con trajes protectores". A continuación, presenta a uno de los dos hombres ingresados, el que en las imágenes aparece con equipo de protección en la cama del hospital: "Luciano, de 68 años, que lleva varios días aquí". Durante la emisión, el programa también cuenta con "el profesor Giovanni Di Perri, un epidemiólogo muy conocido" y jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Amedeo di Savoia de Turín.
Un vídeo objeto recurrente de bulos
Esta grabación ya había sido objeto recurrente de bulos. Desde su emisión en noviembre de 2020 se ha utilizado para impulsar teorías conspirativas desmentidas por el verificador italiano Open. También circuló la idea de que el paciente con camiseta negra era en realidad un actor, pero el verificador italiano FACTA News lo desmintió.
El brote de hantavirus está siendo objeto de desinformación. En VerificaRTVE hemos recopilado las teorías conspirativas que han circulado y te hemos alertado de que han vuelto a circular fotografías tomadas durante la pandemia de la covid-19 como si fueran actuales.
*Keyling T. Romero es alumna del máster de Reporterismo Internacional de la Universidad de Alcalá de Henares. Este artículo ha sido revisado por Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE.