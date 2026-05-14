No son dos hombres contagiados de hantavirus en un hospital, es un vídeo de la pandemia de coronavirus en 2020

En el contexto del brote de hantavirus, en la red social X difunden un vídeo de dos hombres ingresados en un hospital y atendidos por médicos con equipos de protección sanitaria junto a otra persona sin mascarilla. Los mensajes que lo comparten presentan la grabación como si fuera actual y mostrase a contagiados de hantavirus lo utilizan para trasladar la idea de que este brote es una farsa. Es falso. Las imágenes corresponden a un reportaje sobre la pandemia de coronavirus emitido el 16 de noviembre de 2020 en el programa ‘Vita In Diretta’ de la radiotelevisión pública italiana (RAI), no guarda relación con el hantavirus y no demuestra que el brote sea una farsa.

En el vídeo vemos a un paciente con un casco de ventilación no invasiva y usa una bata junto a doctores que llevan trajes de protección sanitaria. Mientras, aparece una persona con una camiseta negra y sin mascarilla. Un mensaje compartido más de 1.000 veces en la red social X desde el 12 de mayo adjunta la grabación y afirma en francés: "Hantavirus la vergüenza total: ¡La OMS pillada con las manos en la masa otra vez!". Otra cuenta difunde las mismas imágenes en una publicación compartida más de 10.000 veces y agrega: "Un vídeo viral destapa la farsa de la OMS: mientras médicos italianos del Piamonte aparecen cubiertos en trajes de protección especial, guantes azules y visores como si estuvieran en Chernóbil, un tipo de civil en camiseta negra permanece sentado con los brazos cruzados, sin mascarilla, sin EPI y sin la menor preocupación". La secuencia la comparten otros perfiles con mensajes en inglés, francés y castellano que trasladan la idea de que el brote de hantavirus es un montaje.