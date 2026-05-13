Clavijo cree que los dos positivos tras el desembarco le dan "la razón" al Gobierno canario: "Había contagiados, lo sabían"
- "No aceptamos que vengan de Madrid a poner en riesgo la seguridad de los canarios", ha advertido
- Clavijo ha comparecido en el Parlamento canario para informar del desembarco del crucero con hantavirus
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico que los positivos de hantavirus de dos de los pasajeros que iban en el crucero MV Hondius tras su desembarco en Tenerife —de un español y una francesa— les han dado la razón en su rechazo a la decisión del Gobierno de que el buque fondeara en aguas canarias. "No nos hicieron caso", ha denunciado, "había contagiados, lo sabían, que salían de Cabo Verde".
Clavijo, que ha comparecido a petición propia en el Parlamento canario para informar de su posición en el desembarco del Hondius, ha advertido que su Gobierno no acepta "que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la seguridad de todos los canarios y que tengamos que agachar la cabeza, como otros hubiesen hecho".
De esta forma ha insistido en sus acusaciones de ausencia de información al Ejecutivo central y ha mantenido, como ya había manifestado este martes en la sesión de control en la cámara autonómica, que "ocultó" que había contagiados en el barco. Unas acusaciones tras las cuales el ministro Ángel Víctor Torres ve una "actitud conspiranioca" y ha pedido al presidente canario que reconozca su "error gravísimo" al haber anunciado el pasado sábado que no autorizaría que el barco fondeara.
"Sabíamos de la capacidad de hacer esos PCR en Cabo Verde"
"Teníamos razón, conozco al presidente de Cabo Verde, sabíamos de la capacidad de hacer esos PCR en Cabo Verde", ha asegurado el presidente canario. "¿Qué hicimos? ser leales, dimos un paso al lado, para no entorpecer, dimos un paso al lado y colaboramos", ha señalado.
Clavijo ha explicado que a lo largo de la crisis no han querido ser "cómplices ante la ausencia de información y ante la soberbia, la arrogancia, la imposición y el desprecio" al adoptar una decisión —la de que el crucero fondeara en aguas de las Islas Canarias—.
"No puede llegar alguien a Canarias a decir que no tenemos ni idea, apartarnos, hurtarnos y escondernos la información y encima decir que ahora lo firmas tú", ha dicho Clavijo para explicar su decisión de no autorizar la entrada del buque al puerto tinerfeño de Granadilla.