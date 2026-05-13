Clavijo cree que los dos positivos tras el desembarco le dan "la razón" al Gobierno canario: "Había contagiados, lo sabían"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico que los positivos de hantavirus de dos de los pasajeros que iban en el crucero MV Hondius tras su desembarco en Tenerife —de un español y una francesa— les han dado la razón en su rechazo a la decisión del Gobierno de que el buque fondeara en aguas canarias. "No nos hicieron caso", ha denunciado, "había contagiados, lo sabían, que salían de Cabo Verde".

Clavijo, que ha comparecido a petición propia en el Parlamento canario para informar de su posición en el desembarco del Hondius, ha advertido que su Gobierno no acepta "que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la seguridad de todos los canarios y que tengamos que agachar la cabeza, como otros hubiesen hecho".

De esta forma ha insistido en sus acusaciones de ausencia de información al Ejecutivo central y ha mantenido, como ya había manifestado este martes en la sesión de control en la cámara autonómica, que "ocultó" que había contagiados en el barco. Unas acusaciones tras las cuales el ministro Ángel Víctor Torres ve una "actitud conspiranioca" y ha pedido al presidente canario que reconozca su "error gravísimo" al haber anunciado el pasado sábado que no autorizaría que el barco fondeara.