Los ministros de Exteriores de la UE discuten la propuesta española de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reúnen este martes en Luxemburgo para debatir, entre otras cuestiones, sobre las relaciones entre el bloque comunitario e Israel, en vista de las acciones de este país en Palestina y Líbano. El Consejo de Asuntos Exteriores tendrá que debatir la petición de España, Irlanda y Eslovenia de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel por las "decisiones ejecutivas, militares y leyes" israelíes que contravienen los derechos humanos y el derecho internacional.

La decisión de mantener o suspender el Acuerdo, que ofrece ventajas comerciales a Israel, corresponde a los Estados miembros y debe ser tomada por unanimidad en el Consejo Europeo.

El Consejo de Asuntos Exteriores de este martes abordará también la situación en Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que hasta ahora ha sido bloqueado por Hungría y Eslovaquia.

Una propuesta sin unanimidad El Acuerdo de Asociación de la UE con Israel incluye en su Artículo 2 la obligación del respeto a los derechos humanos. La suspensión total del Acuerdo requiere el apoyo unánime de todos los Estados miembros, lo que a día de hoy es imposible, sobre todo por la oposición de Alemania a cualquier medida contra Israel. En cambio, la suspensión solo necesita mayoría cualificada. En junio de 2025, España ya pidió la suspensión inmediata del Acuerdo por la masacre de Gaza, pero Alemania e Italia se opusieron. La Comisión Europea se limitó a proponer limitar la participación de Israel en el programa científico comunitario Horizonte, pero no se consiguió la mayoría necesaria de 15 países. En su nueva petición, los tres países mencionan entre las causas de nuevo la situación en Cisjordania y Gaza, junto con la aprobación de la pena de muerte para los palestinos condenados por ataques mortales y el ataque de Israel a Líbano desde el 2 de marzo. España, Irlanda y Eslovenia piden a la UE que estudie anular el acuerdo de asociación con Israel Israel ha desoído todos los llamamientos para detener estos comportamientos, añaden los solicitantes. Por eso, y "ante esta grave situación", los tres países instan a la UE "a que asuma su responsabilidad moral y política, y defienda los valores fundamentales que han sustentado el proyecto europeo desde su fundación", como son el respeto a los derechos humanos.