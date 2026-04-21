Los ministros de Exteriores de la UE discuten la propuesta española de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel
- Kaja Kallas afirma que la medida no va a contar con la mayoría necesaria
- La UE podría plantear restricciones comerciales, que requieren menos apoyos
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reúnen este martes en Luxemburgo para debatir, entre otras cuestiones, sobre las relaciones entre el bloque comunitario e Israel, en vista de las acciones de este país en Palestina y Líbano. El Consejo de Asuntos Exteriores tendrá que debatir la petición de España, Irlanda y Eslovenia de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel por las "decisiones ejecutivas, militares y leyes" israelíes que contravienen los derechos humanos y el derecho internacional.
La decisión de mantener o suspender el Acuerdo, que ofrece ventajas comerciales a Israel, corresponde a los Estados miembros y debe ser tomada por unanimidad en el Consejo Europeo.
El Consejo de Asuntos Exteriores de este martes abordará también la situación en Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que hasta ahora ha sido bloqueado por Hungría y Eslovaquia.
Una propuesta sin unanimidad
El Acuerdo de Asociación de la UE con Israel incluye en su Artículo 2 la obligación del respeto a los derechos humanos. La suspensión total del Acuerdo requiere el apoyo unánime de todos los Estados miembros, lo que a día de hoy es imposible, sobre todo por la oposición de Alemania a cualquier medida contra Israel. En cambio, la suspensión solo necesita mayoría cualificada.
En junio de 2025, España ya pidió la suspensión inmediata del Acuerdo por la masacre de Gaza, pero Alemania e Italia se opusieron. La Comisión Europea se limitó a proponer limitar la participación de Israel en el programa científico comunitario Horizonte, pero no se consiguió la mayoría necesaria de 15 países.
En su nueva petición, los tres países mencionan entre las causas de nuevo la situación en Cisjordania y Gaza, junto con la aprobación de la pena de muerte para los palestinos condenados por ataques mortales y el ataque de Israel a Líbano desde el 2 de marzo.
Israel ha desoído todos los llamamientos para detener estos comportamientos, añaden los solicitantes. Por eso, y "ante esta grave situación", los tres países instan a la UE "a que asuma su responsabilidad moral y política, y defienda los valores fundamentales que han sustentado el proyecto europeo desde su fundación", como son el respeto a los derechos humanos.
Kallas plantea evaluar medidas que no requieran unanimidad
Ante la probabilidad de que no exista el consenso suficiente para suspender el Acuerdo, la alta representante para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que de momento sería preferible adoptar otras medidas que no exigen unanimidad para ser aprobadas.
"Ya tenemos sobre la mesa otras medidas, algunas de las cuales requieren una mayoría cualificada. En primer lugar, creo que debería evaluarse si es posible avanzar con ellas, si los Estados miembros así lo desean, para presionar a Israel", declaró Kallas al término de una reunión sobre el apoyo a Palestina.
La Comisión Europea propuso el pasado septiembre la suspensión de determinadas preferencias comerciales del Acuerdo de Asociación con Israel, una decisión que sólo exige mayoría cualificada y que no implica una ruptura total del pacto.
La UE también tiene sobre la mesa sancionar a colonos israelíes violentos y a dos de los mimnistros del gabinete de Benjamín Netanyahu, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, pero eso también tiene que ser aprobado por unanimidad.