El papa asegura que sus discursos durante su viaje a África no eran para responder a Trump

El papa León XIV ha asegurado este sábado que los discursos que ha pronunciado durante su viaje por África no eran respuestas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ha agregado que no tiene interés en seguir con ese debate.

León XIV ha realizado estas declaraciones a los periodistas en el marco de su gira africana, donde ya ha visitado Argelia y Camerún. El pontífice se encuentra ahora en Angola y, posteriormente, viajará a Guinea Ecuatorial.

Según ha explicado, en estos días se ha dado "una cierta narrativa que no ha sido precisa" debido "a la situación política creada en el primer día del viaje", cuando "el presidente de los Estados Unidos hizo algunos comentarios" sobre él. Si bien ha considerado que gran parte de lo que se ha escrito "ha sido más un análisis de los discursos, tratando de interpretar" sus palabras.

El papa se refería así a las críticas de Trump al pontífice por su posición contra la guerra en Irán, definiéndole como "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".

Dice que el discurso sobre los "tiranos" fue preparado semanas antes A este respecto, el papa ha citado su discurso en el encuentro por la paz en Bamenda, en el noroeste de Camerún, donde se vive una guerra civil desde hace una década y donde dijo que "un puñado de tiranos está destruyendo el mundo". "El discurso en la reunión por la paz de hace un par de días fue preparado dos semanas antes, mucho antes de que el presidente comentara sobre mi y sobre el mensaje de paz que promuevo", ha asegurado, para después lamentar que "se interpretó como si estuviera intentando debatir una vez más con el presidente," lo cual "no es su interés en absoluto". Así, el pontífice estadounidense ha afirmado que seguirá con su camino "proclamando el mensaje del Evangelio": "Los textos de los evangelios que hemos utilizado nos ofrecen una serie de aspectos maravillosos y hermosos de lo que significa ser cristiano". Entre otros, ha continuado, "seguir a Cristo, promover la fraternidad y la hermandad y confiar en el señor, pero también buscar maneras de promover la justicia y la paz en nuestro mundo". ““ Cabe recordar que León XIV sí contestó al presidente de los Estados Unidos el primer día de su viaje a África, en el vuelo hacia Argelia, asegurando a los periodistas que continuaría levantando la voz contra la guerra porque así lo indica el Evangelio y que no tenía "miedo" de la administración Trump.