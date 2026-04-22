José Mazuelos, obispo de Canarias: "A alguno habría que meterle cinco días en un cayuco" para que entienda el drama

Los obispos de las dos diócesis canarias han comparecido este miércoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid para ofrecer un análisis crudo y urgente de la realidad migratoria en el archipiélago.

En un briefing informativo marcado por la proximidad del viaje del papa León XIV el próximo mes de junio, los prelados han reclamado una mayor implicación de todas las administraciones y han recordado que, tras las cifras, existen "rostros y realidades" que exigen una respuesta humana y cristiana.

"Mucha gente debería estar en un cayuco" El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha protagonizado una de las intervenciones más contundentes al señalar la falta de empatía de ciertos sectores de la sociedad hacia quienes arriesgan su vida en el mar. Según informa la agencia Europa Press, Mazuelos ha afirmado que a "mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar cinco días en el Atlántico, mañana y tarde, sin comer" para que, al ver cómo llegan, se comprenda la necesidad de "acogerlos y cuidarlos". ““ Para el prelado, la ruta atlántica es "mortífera" y ha lamentado que, en ocasiones, la marea arrastra las embarcaciones hacia América, donde sus ocupantes "no llegan vivos". Mazuelos ha insistido en que "si se quiere ser humano", es imprescindible atender a estas personas, evitando tratarlas como simples números, ya que "vienen cargados de esperanza".

La visita del papa como altavoz internacional La Iglesia canaria deposita grandes esperanzas en el viaje pastoral que el papa León XIV realizará a las islas en junio. El obispo de Tenerife, Eloy de Santiago, ha destacado que esta visita servirá para "visibilizar, a nivel internacional, este triste drama" y para que todas las instituciones tomen conciencia de la magnitud de la crisis. ““ "Estamos desbordados, nos sentimos impotentes ante esta ruta tan mortífera", ha confesado de Santiago, quien ha puesto como ejemplo el caso de El Hierro, una isla de 9.000 habitantes que el año pasado recibió a más de 25.000 personas. Respecto a la logística del viaje, los obispos han confirmado que el Gobierno de Canarias prevé subvencionar el evento con un millón de euros para infraestructuras y seguridad, mientras que los cabildos podrían aportar medio millón adicional, en parte mediante servicios en especie. Aunque la agenda oficial no está confirmada, Mazuelos ha adelantado que habrá testimonios de migrantes durante el encuentro con el pontífice.

Apoyo a la regularización extraordinaria En el encuentro también ha participado Caya Suárez Ortega, responsable de Cáritas en Canarias, quien ha defendido el proceso de regularización de migrantes iniciado recientemente en España. Suárez ha subrayado que esta medida no es más que "poner rostro" y otorgar "dignidad" a personas que ya participan activamente en la sociedad española. ““ "En Canarias, si no hubiera migrantes, no funcionarían la hostelería, el cuidado de nuestros mayores o el hogar", ha recordado la representante de Cáritas. Por su parte, el obispo de Tenerife ha puntualizado que esta regularización nace de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada por más de 90 entidades eclesiales y que no está vinculada directamente a la visita papal, sino que es el fruto de un trabajo de años para reconocer los derechos de los más vulnerables.