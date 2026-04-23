El papa cierra su gira por África con una multitudinaria misa en Malabo

El papa León XIV se ha despedido de su gira por cuatro países de África con una última misa multitudinaria en el estadio de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, desde donde ha defendido el valor de las sagradas escrituras en presencia de la cúpula del régimen local, incluido el presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang, horas antes de partir de nuevo rumbo al Vaticano. "Ha llegado el momento de despedirme de vosotros. De Guinea Ecuatorial y también de África", ha proclamado.

Diez días después del inicio de esta gira, el papa ha resaltado que "África está llamada a contribuir significativamente a la santidad y al carácter misionero del pueblo cristiano", al término de una eucaristía marcada a ratos por la lluvia y a la que han acudido miles de personas.

Durante su discurso, León XIV ha subrayado que la Biblia es "hospitalaria" y ha llamado a vivir la fe en colectividad frente a la "tristeza individualista". "Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás", ha dicho, en un nuevo mensaje en favor de la atención a los pobres y otras personas vulnerables.

El mensaje no ha incluido alusiones políticas, pero el papa sí ha tenido unas celebradas palabras de recuerdo para Fortunato Nsue Esono, vicario general de la Archidiócesis de Malabo y fallecido la semana pasada víctima de un ataque. León XIV ha reclamado "plena luz sobre las circunstancias de su muerte". Por su parte, el arzobispo de Malabo, Juan Nsue Edjang, ha agradecido al papa el viaje, calificándolo de "histórico".