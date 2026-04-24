Sánchez afirma que la "prioridad nacional" de PP y Vox "viola" la Constitución: "Crea ciudadanos de primera y de segunda"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este viernes de que la prioridad nacional pactada por PP y Vox en sus acuerdos para las investiduras de María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón "viola" la Constitución porque creará "ciudadanos de primera y de segunda clase", rompiendo con la "no discriminación" y la "igualdad" que defiende la Carta Magna.

"Con lo de prioridad nacional, están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda, y están hablando de violar un principio básico de nuestra Constitución: que es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos", ha asegurado Sánchez en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Nicosia (Chipre).

El jefe del Ejecutivo ha tachado de "auténtico desastre para los intereses de Extremadura, Aragón y de España" y ha lamentado que "después de varios meses" de negociaciones, en su opinión, el PP y Vox solo "pueden ofrecer a España es este proyecto de involución de la nación".

Además, ha avisado de que el Gobierno actuará si hay alguna ley que vaya contra los derechos de los ciudadanos. "Cuando exista alguna ley que contravenga los principios que están en la Constitución el Gobierno de España actuará con el peso de la ley", ha defendido.