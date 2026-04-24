Sánchez afirma que la "prioridad nacional" de PP y Vox "viola" la Constitución: "Crea ciudadanos de primera y de segunda"
- Sánchez acusa al PP de "amparar" a Rajoy y no asumir responsabilidades por 'Kitchen'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este viernes de que la prioridad nacional pactada por PP y Vox en sus acuerdos para las investiduras de María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón "viola" la Constitución porque creará "ciudadanos de primera y de segunda clase", rompiendo con la "no discriminación" y la "igualdad" que defiende la Carta Magna.
"Con lo de prioridad nacional, están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda, y están hablando de violar un principio básico de nuestra Constitución: que es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos", ha asegurado Sánchez en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Nicosia (Chipre).
El jefe del Ejecutivo ha tachado de "auténtico desastre para los intereses de Extremadura, Aragón y de España" y ha lamentado que "después de varios meses" de negociaciones, en su opinión, el PP y Vox solo "pueden ofrecer a España es este proyecto de involución de la nación".
Además, ha avisado de que el Gobierno actuará si hay alguna ley que vaya contra los derechos de los ciudadanos. "Cuando exista alguna ley que contravenga los principios que están en la Constitución el Gobierno de España actuará con el peso de la ley", ha defendido.
Acusa al PP de "amparar" a Rajoy y no asumir responsabilidades por Kitchen
Por otro lado, también se ha pronunciado sobre la declaración de este jueves como testigo en el juicio por la Operación Kitchen del expresidente de Gobierno Mariano Rajoy, quien negó haber destruido pruebas que implicasen al PP en una supuesta caja B o que ordenase espiar a su extesorero Luis Bárcenas.
En este sentido, ha subrayado que esta operación fue "un intento de obstrucción de la acción de la Justicia" y "un intento de destrucción de pruebas que pudieran incriminar a la dirección de PP, para evitar que se pudiera "investigar y enjuiciar la corrupción y la financiación irregular del PP", y ha acusado a los 'populares' de "amparar y respaldar" a Rajoy y no asumir responsabilidades por este caso.
Sánchez ha asegurado que todo eso, así como la "policía patriótica", "desapareció" con la llegada de su Gobierno en 2018 a través de una moción de censura. Además, ha comparado la manera de tratar el asunto en el PP a cómo lo hace el PSOE con los casos de corrupción que les afecta, como el caso Koldo, aunque no ha mencionado expresamente este.
Así, ha defendido que los socialistas "siempre" han colaborado y cooperado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Justicia, respondiendo "con la máxima contundencia y máxima proporcionalidad a las graves acusaciones sobre antiguos responsables del PSOE . "Y eso es lo que me gustaría que hiciera también el Partido Popular", ha reclamado.
También les ha reprochado que no asuaman resposabilidades: "No hemos visto al PP reprochar ni tampoco desmarcarse de esta Operación Kitchen'. Al contrario, amparar y respaldar, en este caso, a Mariano Rajoy", ha zanjado.