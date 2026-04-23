Vox insta al Govern valenciano a aplicar la "prioridad nacional" y repatriar a los inmigrantes en situación irregular

Vox ha registrado este jueves una iniciativa en Les Corts en la que insta Consell a solicitar al Gobierno de España que garantice "la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles" y establezca este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos o los programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas y "repatriar a todos los inmigrantes que estén de forma irregular".

La formación liderada por Santiago Abascal ha presentado esta proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia días después de afirmar que el principio de "prioridad nacional" ya forma parte del acuerdo de investidura del 'popular' Juanfran Pérez Llorca. Todo ello después de que ambas formaciones hayan plasmado recientemente este concepto en los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón. Sin embargo, esta misma semana, Vox se quedó solo en el Congreso de los Diputados al votarse una iniciativa similar.

El síndic de la formación, José María Llanos, ha señalado en un comunicado que la propuesta registrada este jueves en Les Corts "parte de un diagnóstico político claro: el deterioro del Estado de bienestar, la sobrecarga de los servicios públicos y la pérdida de cohesión social son consecuencia directa de las políticas impulsadas durante años por los sucesivos gobiernos".

En concreto, la iniciativa insta al Consell a solicitar al Gobierno que garantice "la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda", bien para acceder a una protegida, a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada.

También pide garantizar "la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, impidiendo que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso" del mismo.

Además, exige establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda y proceder a "la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles".

La PNL no solo queda ahí. También pide derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español.

Vox apuesta en este sentido por aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y por derogar el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, poniendo fin al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal".

Además, la formación reclama garantizar también la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas y promover "las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva queden reservadas a los españoles".

Finalmente, y a los efectos del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, establece que la insuficiencia de recursos económicos se determine "atendiendo no solo a los ingresos del solicitante en España, sino también a su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, especialmente en su país de origen". En cualquier caso, precisa, "no se prestará asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional".