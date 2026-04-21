El PP carga contra el plan de vivienda del Gobierno y aboga por "construir" más: "De aquí a 2039 harían falta 3 millones"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha señalado la construcción de viviendas como la clave para salir de la crisis provocada por el aumento de precios en el mercado inmobiliario y ha criticado el plan estatal que el Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. "La solución no es inventarse fórmulas para seguir interviniendo el mercado, la solución es construir", ha señalado Bravo, que ha criticado el "intervencionismo" en Las Mañanas de RNE.

"Este plan no ha levantado muchas expectativas quizá porque es uno mas de tantos anuncios", ha asegurado Bravo que considera que la "diferencia" con la propuesta del PP, que este martes presenta una iniciativa en el Congreso, "es que el Gobierno no lleva una ley de suelo al Parlamento" mientras que la que plantea el grupo parlamentario popular "la han tenido paralizada un año".

Los datos acreditan que el "intervencionismo" del Gobierno está "perjudicando" y ante el hecho de que se retiren del mercado del alquiler hasta 120.000 pisos, según el PP, "parecería lógico que cambiaran de opinión".

La presentación de una ley del suelo por parte del PP ya es, según Bravo, una señal inequívoca de la "voluntad de unos y de otros", lo que "marca una diferencia". El Gobierno "hace muchos anuncios y algunos de ellos podrían parecer que no son malos pero los hechos se trasladan a cero", ha criticado el dirigente del PP sobre los anuncios del Gobierno en materia de vivienda.

Bravo ha señalado que, según el Banco de España, hace más de un año hacían falta 700.000 viviendas y teniendo en cuenta que aproximadamente cada año se construyen alrededor de 100.000, y el proceso de regularización de migrantes, harían falta unas 250.000, en total "de aquí a 2039 harían falta 3 millones de viviendas".

Sobre el caso Kitchen: "Rajoy no está imputado en ningún sitio" En relación con el juicio por la trama Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional, y preguntado por la declaración en la que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha confirmado que las siglas M.R. en sus anotaciones correspondían al expresidente Mariano Rajoy, ha recordado que "no está imputado en ningún sitio". "En estos 15 años desde que empezó este proceso ha salido mas veces pero lo real es que no está imputado y no creo que haya nada que lo vincule", ha agregado Bravo, quien ha expresado su "respeto máximo" a los jueces y magistrados. Y ha agregado que "ninguno de los consejeros" del actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado imputado, mientras Sánchez "no puede decir lo mismo: su hermano, su mujer, su ministro, su número dos, sus personas más cercanas".