El PP carga contra el plan de vivienda del Gobierno y aboga por "construir" más: "De aquí a 2039 harían falta 3 millones"
- Expresa su "respeto máximo" ante el juicio del caso Kitchen y dice que Rajoy "no está imputado en ningún sitio"
- Sobre las diferencias con Vox sobre ayudas en Extremadura: "Cáritas tiene el respaldo de las comunidades autónomas"
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha señalado la construcción de viviendas como la clave para salir de la crisis provocada por el aumento de precios en el mercado inmobiliario y ha criticado el plan estatal que el Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. "La solución no es inventarse fórmulas para seguir interviniendo el mercado, la solución es construir", ha señalado Bravo, que ha criticado el "intervencionismo" en Las Mañanas de RNE.
"Este plan no ha levantado muchas expectativas quizá porque es uno mas de tantos anuncios", ha asegurado Bravo que considera que la "diferencia" con la propuesta del PP, que este martes presenta una iniciativa en el Congreso, "es que el Gobierno no lleva una ley de suelo al Parlamento" mientras que la que plantea el grupo parlamentario popular "la han tenido paralizada un año".
Los datos acreditan que el "intervencionismo" del Gobierno está "perjudicando" y ante el hecho de que se retiren del mercado del alquiler hasta 120.000 pisos, según el PP, "parecería lógico que cambiaran de opinión".
La presentación de una ley del suelo por parte del PP ya es, según Bravo, una señal inequívoca de la "voluntad de unos y de otros", lo que "marca una diferencia". El Gobierno "hace muchos anuncios y algunos de ellos podrían parecer que no son malos pero los hechos se trasladan a cero", ha criticado el dirigente del PP sobre los anuncios del Gobierno en materia de vivienda.
Bravo ha señalado que, según el Banco de España, hace más de un año hacían falta 700.000 viviendas y teniendo en cuenta que aproximadamente cada año se construyen alrededor de 100.000, y el proceso de regularización de migrantes, harían falta unas 250.000, en total "de aquí a 2039 harían falta 3 millones de viviendas".
Sobre el caso Kitchen: "Rajoy no está imputado en ningún sitio"
En relación con el juicio por la trama Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional, y preguntado por la declaración en la que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha confirmado que las siglas M.R. en sus anotaciones correspondían al expresidente Mariano Rajoy, ha recordado que "no está imputado en ningún sitio".
"En estos 15 años desde que empezó este proceso ha salido mas veces pero lo real es que no está imputado y no creo que haya nada que lo vincule", ha agregado Bravo, quien ha expresado su "respeto máximo" a los jueces y magistrados.
Y ha agregado que "ninguno de los consejeros" del actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado imputado, mientras Sánchez "no puede decir lo mismo: su hermano, su mujer, su ministro, su número dos, sus personas más cercanas".
Sobre el acuerdo con Vox: "Cáritas tiene el respaldo de todas las comunidades"
Sobre su pacto con Vox en Extremadura, después de que el PP le haya dicho a Vox que Cáritas sí recibirá ayudas y que la nacionalidad no marca una diferencia con respecto a la obtención de ayudas sociales y que constitucionalmente cualquier extranjero tiene el mismo derecho que un español, Bravo ha señalado que el pacto habla de "arraigo".
"Se utilizan muchos conceptos y no el texto literal de lo que dice la norma, el acuerdo habla de arraigo y de respetar las leyes, con lo cual no debería generar ningún conflicto, es la posición de que haya un arraigo y en segundo lugar, sobre Cáritas, lo que se dice es que no reciban subvenciones aquellos que promuevan la inmigración irregular e ilegal", ha explicado.
La organización no gubernamental cuenta "con el respaldo de todas las comunidades autónomas", ha señalado Bravo, y en este sentido ha dicho que "da igual el color que tenga" el gobierno.