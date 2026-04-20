El PSOE ve "el Watergate del PP" en el caso Kitchen: "Bárcenas por fin nos ha descubierto quien es M. Rajoy"

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ve el "Watergate del PP" en el caso Kitchen, tras la declaración este lunes como testigo del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la Audiencia Nacional. "Bárcenas por fin nos ha descubierto quien es M. Rajoy, que ya lo ha dicho es Mariano Rajoy, esa duda que nos querían implantar los del PP a todos los españoles", ha afirmado ironizando la portavoz del partido en referencia a las declaraciones del testigo, quien todavía cumple condena por el caso Gürtel en régimen de libertad condicional.

"La Kitchen fue el Watergate del PP", ha asegurado la portavoz del PSOE, que ha comparado el caso Kitchen con la trama de espionaje conocida como Watergate que a comienzos de la década de los años 70 terminó con la dimisión del entonces presidente de EE.UU. Richard Nixon en 1974.

En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal Mínguez, Mínguez ha planteado imaginarse un edificio, el de la sede del PP en la madrileña calle de Génova: "En la primera planta estaba la Gürtel, la corrupción, los sobres, las libretas, comisiones, en la segunda en la cocina se montó todo aquel aparato para destruir lo que estaba pasando en el primer piso: policías, cloacas, espionajes entre ellos, el PP espiando al PP eso es de una gravedad extrema, lo que ocurrió en los gobiernos de M. Rajoy".

Bárcenas ha confirmado que le pidió a otro recluso "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy" y ha relatado que conoció a este preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, que tenía conocimientos de informática y al que le hizo "un encargo puntual y remunerado" para "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gürtel.

Mínguez ha acusado al PP de estar "muy acostumbrado a utilizar las instituciones cuando gobierna para protegerse ellos, para hacérselas suyas porque recordemos que estamos en el juicio de la cocina, de la Kitchen".