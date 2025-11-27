Redescubrir a Federico García Lorca a través del flamenco

A Federico García Lorca (1898-1936) cuanto más se le estudia, más se le descubre. En la teoría, lo sabemos todo de él. Poeta, prosista, dramaturgo, símbolo universal. En la práctica "por suerte, es la historia interminable", asegura el periodista José Manuel Gamboa en Las mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio. Porque todavía hoy, 127 años después de su nacimiento, siguen apareciendo piezas y facetas artísticas algo menos destacadas que nos obligan a recomponer su retrato.

Al granadino todos lo hemos recitado en clase o visto a través de sus personaje sobre las tablas. Sus obras se han traducido a decenas de idiomas llenando teatros de todo el mundo. Incluso sus piezas se han convertido en música. Y, sin embargo, caben las sorpresas.

26.28 min Las mañanas de RNE - Lorca y el flamenco: un tándem indivisible

Ahí está la cinta en la que acompaña al piano —sí, Federico tocaba y muy bien— a la "bailaora, cantaora y figura absoluta de la danza de la Generación del 27, La Argentinita" con quien "grabó Canciones Españolas Antiguas en 1930 (publicado en 1931)". "El álbum se volvió tan famoso que, cuando estalló la guerra, se utilizaron sus temas como canciones de combate cambiado la letra", cuenta Gamboa. O ahí están las imágenes inéditas recién descubiertas en casa de los Menéndez Pidal.

Y ahí está, sobre todo, el trabajo que, hasta 2027, abordarán especialistas de distintas disciplinas en el marco del proyecto F.G.L.: Flamenco García Lorca, un "programa fantástico e interdisciplinar", explica Zoraida Carandell, catedrática Literatura Española Contemporánea de la Universidad Paris Nanterre, que busca la exploración de los vínculos entre la figura del poeta granadino y el flamenco.

01.32 min 'La voz quebrada' muestra imágenes inéditas de Federico García Lorca

Porque sí, la relación de Lorca con el flamenco no es nueva. Su amor por el cante jondo era vox populi. "Vivía en Granada y el flamenco era parte habitual. Además, su familia ha sido siempre muy musical", apunta Gamboa. Basta asomarse a Poema del cante jondo (escrito en 1921 y editado en 1931), con sus interpretaciones líricas del sentimiento de las soleares, las seguiriyas, las peteneras y saetas; o sumergirse en Romancero gitano (1928) —donde el espíritu del cante atraviesa cada línea, incluso sin nombrarlo—, para corroborarlo.

"Hay mucha tela que cortar. Aunque parezca que está todo visto, en absoluto", advierte Gamboa con conocimiento de causa. Lo ha vivido en primera persona. "Me ha tocado revisar las grabaciones de las versiones flamencas de sus poemas", cuenta. "Los flamencos —añade— fueron los primeros, y con diferencia, que trabajaron sobre su obra. Hay más de 5.000 discos con obra de Lorca. De flamenco, habrá alrededor de 400 localizados, de momento".

Porque a la colaboración con la Argentinita le sucedieron otras. "Lo siguiente que se hace sobre él es La Niña de los Peines, en el 35, con Los cuatro muleros a la guitarra de Niño Ricardo", puntualiza. Y, aunque después llegase el silencio forzado, hubo más. Mucho más. Ahora, quizá, subraya el experto, sin la firma del poeta.

"Con la Guerra Civil nos lo quitan de mala manera, la gente se asusta y no se atreven a poner el nombre de Federico García Lorca. Por ejemplo, en 1942 El niño de Marchena graba Los cuatro muleros bajo el título de Cármenes Granaínos y atribuye la autoría a Hermenegildo Montes". "No estaba ni censurado ni prohibido, pero imperaba el miedo", detalla el periodista. "Cuando se cantaban cosas de Federico, la policía te daba toquecitos".