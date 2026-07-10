'Alerta por incendios', en Informe Semanal

La segunda ola de calor del verano ha incrementado el miedo al fuego, que ya ha quemado en los últimos días amplias zonas de bosque y de monte. ‘Informe Semanal’ se ha desplazado al incendio en el Levante almeriense, que ya ha dejado, al menos, 12 muertos. La pregunta que muchos se plantean es si se ha aprendido alguna lección después del pasado agosto, cuando quedaron arrasadas 325.000 hectáreas. Además, el reportaje ‘Uno más de la familia’ hablará del abandono, especialmente en verano, de los animales con los que conviven la mitad de los hogares de España.

‘Alerta por incendios’ ‘Informe Semanal’ aborda el que ya es el incendio más mortífero de la historia de Andalucía. El riesgo extremo que, en casos como este, supone la pérdida de vidas humanas nos hace volver a cuestionarnos el alcance del cambio climático, el abandono de gran parte de la masa forestal de nuestro país y, sobre todo, la insuficiente inversión que persiste en las tareas de prevención. Echando la vista atrás, sobre la tierra quemada de agosto de 2025, Agustín Argüello, del sindicato CSIF, asegura que "estamos peor que nunca porque hemos empezado la campaña con falta de medios. El plan de prevención anual de este año de la Junta de Castilla y León alcanza a 5000 hectáreas menos.” Las comunidades autónomas tienen las competencias en materia de extinción y, desde la Junta de Castilla y León, alegan la dificultad que implican hoy en día los incendios. "Hemos avanzado en la profesionalización, pero cuando surgen muchos a la vez, es complicado que lleguemos a cada metro cuadrado", dice Ángel Sánchez, director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la administración castellanoleonesa. Las olas de calor, cada vez más tempranas, largas y frecuentes, afectan con especial virulencia a los bosques y a los montes sin uso, prácticamente abandonados. Y, desde hace años, la tendencia es la misma con los llamados "incendios de sexta generación": hay menos, pero queman más y con más intensidad. Para Mónica Parilla de Diego, de Greenpeace, "es importante subrayar que el cambio climático no origina los incendios, sino que agrava su propagación, haciendo que nuestro territorio sea mucho más vulnerable". Leonor Calvo, directora del Grupo de Ecología Aplicada de la Universidad de León, corrobora que "están cambiando las características biológicas. La cantidad de vegetación que tenemos facilita la propagación de las llamas". Parrilla de Diego defiende que "se necesita voluntad política para reconocer que esta situación es un problema casi de seguridad nacional”.