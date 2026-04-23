Rescatados más de 300 perros de un criadero de Gijón por mantener a los animales en pésimas condiciones de higiene

Efectivos del Seprona de la Guardia Civil han intervenido este martes en un criadero de perros de Gijón, a raíz de una denuncia ciudadana. Hasta el centro canino, del que se evacuaron más de 330 perros, se desplazaron, además de la Guardia Civil, personal del Principado Asturias y del Ayuntamiento de Gijón.

Según las mismas fuentes, durante la inspección realizada se han detectado "diversas irregularidades" que pudieran dar lugar a infracciones administrativas e incluso de índole penal. La Guardia Civil aún no dado por cerrada la investigación.

Inicialmente, todos los perros fueron evacuados del centro canino, ubicado cerca del Monte Areo, al Albergue de Animales de Serín, en Gijón, desde donde han sido repartidos a otros puntos de Asturias y Madrid.

Desde el Ayuntamiento gijonés, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, que ha visitado, acompañado de técnicos municipales, las instalaciones del Albergue de Serín, ha destacado que, "en un tiempo récord", se ha conseguido realojar a todos los animales. Sobre estos ha explicado que ya están recibiendo los cuidados pertinentes, higiénicos y veterinarios; en buena parte gracias a la colaboración de distintas protectoras, siete en total, entre Asturias y Madrid.

El edil ha señalado que están pendientes aún de conocer lo que den de sí las investigaciones de la Guardia Civil. Ha aprovechado, en este caso, para poner ya en valor la "excelente" gestión llevada a cabo por parte del personal que se ocupa del Centro Municipal de Protección Animal de Gijón y ha mostrado su confianza en que el trabajo del Seprona y las autoridades judiciales. Espera que sirva para clarificar lo sucedido y exigir las responsabilidades pertinentes a los propietarios de este criadero.