El inspirador mensaje de Gema tras su expulsión de MasterChef 14: "No me he rendido. Sólo he perdido"

Quedarse a las puertas de la semifinal de MasterChef nunca es fácil. Pero Gema demostró un saber perder exquisito y dejó una de las despedidas más inspiradoras de esta edición: "No tengo problemas con perder, pero sí tengo problemas con rendirme. Y no me he rendido". Pero no se quedó ahí. Repasamos el precioso discurso de Gema en su despedida.

La prueba de eliminación arrancó con Martin Berasategui y Ana Peleteiro como invitados y con la alta cocina francesa como protagonista. Camilla, Carlota y Gema llegaron con delantal negro y como mejor aspirante del equipo perdedor en el reto de exteriores, la italiana repartió los platos. Eligió para sí misma los ravioli de langostinos de Joel Robuchon, le entregó a Carlota la lubina en hojaldre de Paul Bocuse y le dejó a Gema la croquembouche de Antoine Carême.

Las dificultades se le acumularon a Gema desde el inicio del cocinado. Pero si por algo destacó la aspirante fue por no rendirse. Pero antes de la cata, Jordi quiso saber por qué en esta última semana la energía de Gema estaba más baja de lo normal y esta fue la reflexión de la aspirante: "No sé exactamente qué hacer para que se me conozca como soy realmente. Las personas somos muchas cosas, según el contexto y las circunstancias. Y para mí no están siendo fáciles las circunstancias. Me entristece mucho no tener buena relación con mis compañeros, aunque entiendo que debo tener casi toda la responsabilidad. Supongo que fue mi decisión aislarme de más".