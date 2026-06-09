El inspirador mensaje de Gema tras su expulsión de MasterChef 14: "No me he rendido. Sólo he perdido"
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Quedarse a las puertas de la semifinal de MasterChef nunca es fácil. Pero Gema demostró un saber perder exquisito y dejó una de las despedidas más inspiradoras de esta edición: "No tengo problemas con perder, pero sí tengo problemas con rendirme. Y no me he rendido". Pero no se quedó ahí. Repasamos el precioso discurso de Gema en su despedida.
La prueba de eliminación arrancó con Martin Berasategui y Ana Peleteiro como invitados y con la alta cocina francesa como protagonista. Camilla, Carlota y Gema llegaron con delantal negro y como mejor aspirante del equipo perdedor en el reto de exteriores, la italiana repartió los platos. Eligió para sí misma los ravioli de langostinos de Joel Robuchon, le entregó a Carlota la lubina en hojaldre de Paul Bocuse y le dejó a Gema la croquembouche de Antoine Carême.
Las dificultades se le acumularon a Gema desde el inicio del cocinado. Pero si por algo destacó la aspirante fue por no rendirse. Pero antes de la cata, Jordi quiso saber por qué en esta última semana la energía de Gema estaba más baja de lo normal y esta fue la reflexión de la aspirante: "No sé exactamente qué hacer para que se me conozca como soy realmente. Las personas somos muchas cosas, según el contexto y las circunstancias. Y para mí no están siendo fáciles las circunstancias. Me entristece mucho no tener buena relación con mis compañeros, aunque entiendo que debo tener casi toda la responsabilidad. Supongo que fue mi decisión aislarme de más".
"Lo has peleado a muerte"
Ya en la valoración, los jueces volvieron a incidir en el tremendo esfuerzo de Gema: "No daba un duro porque tu presentaras algo. En los últimos 15 minutos lo has montado. Y en apariencia parece una croquembouche. Tiene fallos y le falta técnica, pero olé tú, Gema, que has presentado esto", destacó Marta Sanahuja. Jordi, por su parte, quiso unificar la opinión del jurado: "Pensamos los tres lo mismo. El plato lo tiene todo y no tiene nada. Lo has peleado a muerte".
Pero la gran reflexión de Gema llegó tras el momento de su expulsión: "Estoy muy feliz por mis compañeras y lo digo de todo corazón. Y estoy feliz por mí. Me voy sexta, que es mi número preferido. No tengo ningún problema en perder, al revés, creo que es todo un aprendizaje, pero sí que tengo un problema con rendirme y no me he rendido. Sólo he perdido. Este programa ha sido un aprendizaje tremendo de vida, de emociones y de cocina. Ha sido increíble".
La última expulsada antes de la semifinal de MasterChef 14 también se llevó su despedida a lo más personal: "Creo que he hecho muchas cosas en la vida, pero nunca siendo que esté donde debo ni que de todo lo que debo. Nunca. Y no porque no me esfuerce, porque no sé".
Y tras contar que ahora lo quiere es estar al lado de su novio tras su recaída, señaló a la que es su favorita para ganar la edición: "Quiero que gane Camilla. Creo que tiene que ganar quien más vaya a aprovechar, a aprender, etc. Y ella tiene verdadera pasión por la cocina y creo que cocina muy bien".
En sus últimas palabras dejó claro que sacar su mejor versión es en lo que se va a enfocar ahora: "Siento no haber sido capaz de maximizar mis virtudes, que creo que son muchas. Pero por lo menos he pulido cosas malas. Siempre he sido un caos y ahora lo soy un poco menos. Salgo siendo un poco mejor, que creo que de eso va la vaina, sacar la mejor versión de ti mismo".