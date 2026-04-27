RTVE ofrecerá una programación especial con motivo del primer aniversario del apagón

Coincidiendo con su primer aniversario, RTVE recordará este martes el apagón del 28 de abril de 2025 con una cobertura especial en televisión, radio y plataformas digitales. Toda la jornada se centrará en analizar lo ocurrido y destacar el papel clave de la radio en la emergencia. Los espacios informativos emitirán desde distintos puntos de España con reportajes, conexiones en directo y contenidos explicativos que revisarán qué pasó, cómo se afrontó la crisis, qué ha cambiado desde entonces y qué lecciones dejó para el futuro.

Cobertura especial en informativos de TVE y RNE Televisión Española prestará especial atención a este aniversario en sus todos sus informativos. Lo hará durante todo el día el Canal 24 horas y también las distintas ediciones del Telediario. A las 15:00 horas, cuando se vivían las horas más críticas del apagón, Alejandra Herranz recorrerá algunos de los lugares más significativos en aquella jornada. El Telediario recuperará imágenes y sonidos que formaron parte de uno de los especiales de mayor duración que ha emitido TVE en sus 70 años de historia. Por su parte, los Informativos Territoriales de las 13:55 y las 15:55 volverán la vista atrás. En Aragón, tendrán un papel clave los radioaficionados. En Málaga, rescatarán historias como la de la arrocería donde pudieron cocinar kilos de arroz porque disponían de gas butano. O la de San Vicente del Monte, el único pueblo de Cantabria que no se quedó a oscuras gracias a un proyecto experimental. Aquel día, la ciudadanía tuvo conocimiento de que Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla son “islas energéticas”, por lo que no sufrieron el gran apagón. También en RNE serán protagonistas los Centros Territoriales. Desde las 13:30 horas, todos llevarán su programación a algún punto simbólico vinculado a aquel día y emitirán sus magacines e informativos desde las calles de toda España. En Madrid, por ejemplo, el epicentro será el Mercado de Las Águilas y habrá cobertura en toda la región. En la Comunidad Valenciana, contarán cómo los pueblos damnificados por la DANA estaban más preparados que el resto para afrontar esta inédita situación. En el caso de Cantabria, San Vicente del Monte volverá a ser protagonista: en el caso de la radio pública, se emitirá la programación de la región desde allí. Asimismo, el Centro Territorial del País Vasco emitirá su programación desde Vitoria, aprovechando la festividad de San Prudencio, una cita especial que sí se vio afectada. De hecho, Radio 5, abrirá además una ventana especial a nivel nacional desde allí a partir de las 11:06 horas. Todo ello para recordar el importante papel que tuvo la radio aquel 28 de abril de 2025.

Todas las claves, en RTVE Noticias RTVE Noticias dará a conocer todos los detalles sobre lo qué ocurrió aquel día, qué se ha hecho desde entonces para reducir el riesgo de que vuelva a repetirse y qué lecciones deja una crisis que nos puso a prueba. A través de reportajes, piezas explicativas, vídeo corto y contenidos para web y redes, la cobertura abordará las claves técnicas del suceso, el aprendizaje que deja un año después y el impacto económico que tuvo sobre empresas, servicios y ciudadanos. La programación digital también pondrá el foco en la vertiente más útil y de servicio público: desde el papel de los generadores eléctricos hasta la función decisiva de la radio en situaciones de emergencia, poniendo de relieve el papel crucial que jugó RNE.

‘Se nos ha ido de las manos’ aborda los bulos derivados del apagón Este jueves en La 1, después de ‘La Revuelta’, el programa de Carles Tamayo analizará la crisis del 28 de abril de 2025 no solo como un apagón eléctrico, sino también informativo. A partir de imágenes de archivo inéditas, el relato de expertos y personas que vivieron el apagón, Tamayo y su equipo reconstruirán las causas reales y desmontarán teorías falsas sobre lo que ocurrió aquel día. Porque, cuando la información fiable escasea, siempre hay quien está dispuesto a aprovecharse de la incertidumbre. Y es ahí donde los bulos encuentran terreno fértil y llenan el vacío informativo en cuestión de minutos.