RTVE ofrece una programación especial para abordar el problema de la vivienda

RTVE ha presentado este martes una programación especial dedicada al problema de la vivienda, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Durante el acto se ha presentado el nuevo programa de La 1 ‘Se nos ha ido de las manos’, un especial sobre vivienda de la nueva temporada de ‘En Portada’ y el proyecto digital ‘Para entrar a vivir’.

RTVE, como servicio público, dedica parte de su programación a este problema que afecta a la ciudadanía en general y que genera un gran debate social. La dificultad de acceso a la vivienda, tanto de compra como de alquiler, condiciona la vida de millones de personas.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha conducido el acto con “la vivienda como hilo conductor de diferentes programas. Un mismo problema visto desde diferentes ángulos”. Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha dicho que el objetivo es “tratar estos temas que importan a la sociedad como empresa pública que somos, pero queríamos hacerlo desde diferentes formatos”.

‘Se nos ha ido de las manos’, el nuevo programa de La 1, abordará este tema desde un punto de vista poco habitual. “Es como un making of”, asegura Carles Tamayo, director del programa. “Realmente es un tema que hemos elegido nosotros porque somos un equipo muy joven, es un tema que nos afecta a todos”, comenta Tamayo. “Es un problema que afecta cada vez a más gente. Una bola de nieve que nadie quiere parar”, dice Fernando Cervera, coordinador de guion. Marc Brugat, operador de cámara y redactor, asegura que “es un mercado que extrae las rentas de la gente e impide que puedan tener un proyecto de vida”. “Nos tratan como mercancía”, comenta Laia Rosinés, directora de Producción.

A continuación, se ha presentado la nueva temporada de ‘En Portada’ de la mano de Teresa Martín, directora del programa, que ha afirmado que el motivo para analizar esta problemática es porque “es la principal preocupación de los españoles. Nosotros teníamos dos preguntas: por qué está pasando esto, por qué está subiendo continuamente el precio, y cómo se reparte este pastel”.

Finalmente, se ha presentado ‘Para entrar a vivir’, el proyecto digital realizado entre el equipo de RTVE Noticias y la red de Centros Territoriales de los Servicios Informativos de RTVE. “Nos dimos cuenta de que es una realidad muy compleja, que tiene tantas realidades como territorios y generaciones. Por eso desde el principio se planteó como un proyecto transversal, especialmente en la producción”, afirma Paula Guisado, responsable de DatosRTVE. Cristina Bravo, directora de RTVE Territorial, ha destacado el trabajo de “más de un centenar de profesionales, informadores, reporteros, que tienen la información de primera mano, que conocen sus provincias, que conocen la realidad de sus comunidades” y que han estado investigando con criterios comunes para que “todos los territorios tuvieran los mismos datos”.

‘Se nos ha ido de las manos’, nuevo programa con Carles Tamayo ‘Se nos ha ido de las manos’ es el nuevo programa dirigido por Carles Tamayo, que se estrena este jueves 23 de abril después de ‘La Revuelta’ en La 1. Un formato producido por RTVE en colaboración con Grábalo Todo y Bambú Producciones, con el propio Carles Tamayo y Ramón Campos como productores ejecutivos. El reconocido cineasta y periodista de investigación y su equipo intentarán plantear, sin demasiado éxito, soluciones sencillas a problemas complejos mientras descubre hasta qué punto la realidad supera cualquier expectativa. Sus investigaciones no solo informan, sino que también generan impacto social, llegando a provocar consecuencias judiciales. A lo largo de su carrera, Carles Tamayo se ha infiltrado en sectas, ha desenmascarado gurús y ha destapado estafas mediante el uso de cámara oculta y un enfoque inmersivo. Equipo de 'Se nos ha ido de las manos' Este nuevo formato analizará temas que, como sociedad, hemos normalizado sin cuestionar, aunque se nos hayan ido de las manos. El primer capítulo analiza cómo funciona el sector inmobiliario desde dentro, un sector en el que el beneficio económico manda por encima de todo. Carles Tamayo crea su propia empresa inmobiliaria, Voltor & Voltor, para descubrir desde dentro cómo funciona el sector. Acudirá a ferias inmobiliarias donde conocerá a inversores que le invitan a rentabilizar activos e incluso a participar en una inversión millonaria. También conocerá a las personas que viven en esos edificios: familias que podrían quedarse sin hogar para satisfacer la avaricia de otros. Una búsqueda que tiene un coste excesivo que, como sociedad, se nos ha ido de las manos.

Especial ‘En Portada’ sobre vivienda ‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena hoy nueva temporada con el especial ‘Vivienda: ¿derecho o negocio?’, a las 22:20 horas en La 2 y RTVE Play. Los precios en máximos históricos y la especulación hacen que cada vez sea más complicado acceder a una casa. Los fondos de inversión acechan los edificios en alquiler del centro de las ciudades. A los multipropietarios de edificios del centro de las las urbes les llueven las ofertas y muchos acaban vendiendo. El nuevo dueño, el fondo de inversión, expulsará a los inquilinos y reformará los pisos en pequeños apartamentos. De uno puede sacar dos o tres que alquilará de forma temporal. La rentabilidad es máxima. Negocio redondo. Teresa Martín, directora de 'En Portada' Las familias que antes vivían en esos edificios ya no pueden alquilar nada ni cerca ni lejos, porque es imposible asumir los nuevos precios de los alquileres. Muchos se ven obligados a compartir casa por habitaciones, o tienen que salir a las afueras, pero lo suficientemente lejos como para que no haya llegado el cerco de la especulación. ‘En Portada’ ha hablado con personas afectadas y con inversores para entender qué y quién mueve los hilos del mercado inmobiliario.