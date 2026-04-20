RTVE estrena 'El juicio', con José Luis Sastre

El próximo 29 de abril llega al prime time de La 2 ‘El juicio’, el court show televisivo que debatirá sobre temas sociales y asuntos que preocupan a la ciudadanía española. Conducido por José Luis Sastre, el nuevo programa semanal combina juicio televisivo, periodismo social y seguimiento de un jurado popular para abordar grandes debates de actualidad.

‘El juicio’, producido por RTVE en colaboración con Abacus, es también un homenaje actualizado al mítico ‘Tribunal Popular’, emitido en RTVE entre 1989 y 1991. El programa se ha presentado hoy en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, en una rueda de prensa conducida por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, en la que el director de TVE, Sergio Calderón, ha destacado la “fase de potenciación de contenidos de La 2”, que está teniendo “su mejor abril en 17 años”. Y esa política de refuerzo “pasa por contenidos como este, en un horario más temprano que en otras cadenas”. “El juicio innova y suma a los contenidos de los canales de la Corporación”, ha subrayado.

El productor ejecutivo del programa, Marc Roma, ha explicado los tres elementos que caracterizan a este homenaje actualizado de ‘Tribunal Popular’, como son “el court show, que está muy de moda, con elementos de reality, y un periodismo en profundidad que lidera José Luis Sastre, que añade mucho valor periodístico y conciencia desde el punto de vista editorial”.

Presentación de 'El juicio', nuevo court show del prime time de La 2

Sobre la importancia del periodismo social ha hablado también el propio presentador del programa, un José Luis Sastre comprometido con esta labor: “La premisa fundamental del periodismo es pisar un hospital, acompañar a gente que tiene dificultad para entrar a una vivienda…” Y, en su opinión, otra de las virtudes del programa es que “en una época de tanta polarización, solo la dinámica de un juicio hace que puedas escuchar otros puntos de vista”.

La periodista Ana Pardo de Vera, en el papel de una de las abogadas, ha detallado cómo se han preparado el formato: “Tenemos un equipo muy bueno, que está pendiente de los guiones, de que no quede nada suelto… Y eso te da seguridad para sacar la máxima punta posible al interrogatorio”. Montserrat Nebrera, la otra letrada, ha tomado la perspectiva de jurista para explicar que “desde el punto de vista estético, es más a la americana”, y “visto desde la perspectiva del público, hay detrás un trabajo de pregunta y contrapregunta que permite rebatir. La base fundamental es ver por qué posición se decanta el jurado”.

Y Ricardo Fernández Deu, que hace 37 años fue el abogado defensor del mítico ‘Tribunal Popular’, ejerce ahora de juez, “para repartir juego”. “La gracia reside en que el espectador vaya cambiando de opinión según la exposición de cada abogada”, y “ese aspecto didáctico no hay que perderlo de vista”. “Estoy seguro de que al espectador le entretendrá y le hará ver que la opinión de uno es tan respetable como la de su oponente”.

José Luis Sastre, al frente del programa José Luis Sastre, referente para toda una nueva generación de profesionales de la comunicación, será el encargado de presentar el programa. El periodista y escritor valenciano es una de las principales voces de la Cadena SER, donde copresenta ‘Hoy por Hoy’ junto a Àngels Barceló, programa del que es subdirector y por el que recibió la Antena de Oro en 2024. José Luis Sastre Junto al cómico Miguel Maldonado, conduce el pódcast ‘Sastre y Maldonado’. Ambos presentaron también la 71ª edición de los Premios Ondas.

Estructura de juicio e investigación periodística El programa recrea en plató los elementos básicos de un juicio: presentación de argumentos de las partes, testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final. Propone una mirada innovadora y de entretenimiento que huye del simplismo y la polarización del debate público, especialmente en redes sociales, para reivindicar la complejidad y los matices de la sociedad española. Junto a Sastre estarán la periodista Ana Pardo de Vera y la jurista Montserrat Nebrera, que asumen el papel de abogadas y defenderán dos visiones confrontadas sobre cuestiones claves de interés social. Además, el abogado y periodista Ricardo Fernández Deu, recordado por su papel como abogado defensor en ‘Tribunal Popular’, vuelve a la televisión para ser el juez del programa. Ana Pardo de Vera, Ricardo Fernández Deu y Montserrat Nebrera La 1 apuesta por este formato que incluye elementos de investigación periodística para aportar pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos para el gran público. Cada episodio incluirá reportajes en los que José Luis Sastre entrevistará a personas relevantes y conducirá piezas de seguimiento a algunos de los protagonistas del tema central del programa.

Un jurado que refleja la pluralidad de la sociedad El jurado es un retrato plural de la sociedad española y está compuesto por nueve ciudadanos y ciudadanas de a pie, elegidos por Kantar Media siguiendo criterios demoscópicos para garantizar una representación fiel de la diversidad social e ideológica. La audiencia podrá conocer sus historias personales y seguir sus opiniones, debates y toma de decisiones. Ángeles (Romancos, Guadalajara), 64 años. Nacida en un pueblo de Ourense, se trasladó a Madrid a los 18 años. Es empresaria de la construcción y tiene dos hijas mayores.

Luis (Barcelona), 25 años. Graduado en Administración y Dirección de empresas, es el impulsor de la ONG Lamsa Ghana, una academia de fútbol con impacto social.

Alberto (Jerez de la Frontera, Cádiz), 43 años. Técnico superior en Educación Infantil, es docente de vocación, aunque no ha ejercido nunca en su sector. Actualmente, se encuentra en paro. Tiene dos hijas, de 6 y 8 años.

Naomi (Adeje, Santa Cruz de Tenerife), 29 años. Graduada en Trabajo Social, es educadora en la unidad móvil de atención en calle de Cáritas.

Albert (Barcelona), 52 años. Licenciado en Periodismo, es el responsable de comunicación interna de una empresa de movilidad.

Alejandro (Roda, Murcia), 49 años. Diplomado en Educación Física, ha dedicado toda su trayectoria profesional a la gestión comercial en la industria tabacalera. Tiene tres hijos, dos de 17 y una de 10 años.

Alejandra (Barcelona), 28 años. Llegada hace un año a Barcelona tras salir de su país de origen, Nicaragua. Es licenciada en Derecho y Artes Plásticas. Actualmente, se dedica a la ilustración y a ser tatuadora.

Marcos (Madrid), 63 años. Originario de Mallorca y licenciado en Ingeniería, es marino mercante jubilado –además de mago aficionado–. Tiene tres hijos, uno que reside en Madrid y dos hijas que residen en Londres y Viena.

Pilar (Móstoles, Madrid), 52 años. Autónoma, regenta una empresa de servicios de limpieza. Tiene dos hijos.