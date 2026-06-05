Cobolli será el rival de Zverev en la final de Roland Garros después de que Arnaldi se retire por un virus

El tenista italiano Matteo Arnaldi se retiró antes de la semifinal de Roland Garros, por lo que será su compatriota Flavio Cobolli el que dispute la final del Grand Slam francés contra el alemán Alexander Zverev. Aquejado por un virus, Arnaldi no pudo continuar cuando apenas restaba media hora para el inicio del encuentro. Será la primera final de un grande en la carrera de Cobolli.

La dirección del torneo anunció la retirada del tenista de San Remo, que se había plantado a las puertas de la final con casi 20 horas de tenis en las pistas, un récord. En un comunicado aseguró que los espectadores que tuvieran entrada para ese partido serán integralmente reembolsados.

Cobolli y Arnaldi iban a disputar la primera semifinal de la historia entre dos italianos en un Grand Slam, con el objetivo para ambos de alcanzar su primera final. El primero, cabeza de serie número 10, partía como favorito y ahora tendrá que medirse con un Zverev, que ya le derrotó el año pasado en tercera ronda de Roland Garros, al igual que este año en cuartos del Masters 1.000 de Madrid. La única derrota del germano frente al transalpino tuvo lugar también este año, en semifinales de Múnich, también sobre tierra batida.