RNE Audio estrena 'Sobre Plano', un podcast sobre vivienda y urbanismo

El lunes 6 de abril aterriza en RNE Audio el podcast ‘Sobre Plano’, un nuevo contenido centrado en analizar a fondo la situación de la vivienda y el urbanismo en España. Para ello, el periodista de RNE Tony Da Cunha contará con una mesa de expertos, como arquitectos, urbanistas, profesionales inmobiliarios, periodistas versados en el sector o miembros de instituciones públicas.

‘Sobre Plano’ nace con el propósito de saber qué está pasando con la vivienda en nuestro país y dar soluciones reales, siempre desde una perspectiva cercana a la ciudadanía. El podcast persigue que cada conversación con los expertos sirva para aportar ideas útiles y aplicables a la realidad actual.

La primera temporada contará con siete episodios que se publicarán semanalmente, cada lunes, en la plataforma de RNE Audio. En cada capítulo se abordarán distintas áreas que afectan a la vivienda y al desarrollo urbano.