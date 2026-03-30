RNE Audio estrena 'Sobre Plano', un podcast sobre vivienda y urbanismo
- La primera temporada analiza las aristas del problema de la vivienda y busca soluciones reales
- Desde el 6 de abril, cada lunes un nuevo episodio en RNE Audio, presentado por Tony Da Cunha
El lunes 6 de abril aterriza en RNE Audio el podcast ‘Sobre Plano’, un nuevo contenido centrado en analizar a fondo la situación de la vivienda y el urbanismo en España. Para ello, el periodista de RNE Tony Da Cunha contará con una mesa de expertos, como arquitectos, urbanistas, profesionales inmobiliarios, periodistas versados en el sector o miembros de instituciones públicas.
‘Sobre Plano’ nace con el propósito de saber qué está pasando con la vivienda en nuestro país y dar soluciones reales, siempre desde una perspectiva cercana a la ciudadanía. El podcast persigue que cada conversación con los expertos sirva para aportar ideas útiles y aplicables a la realidad actual.
La primera temporada contará con siete episodios que se publicarán semanalmente, cada lunes, en la plataforma de RNE Audio. En cada capítulo se abordarán distintas áreas que afectan a la vivienda y al desarrollo urbano.
Vivienda y urbanismo en siete enfoques esenciales
El primer episodio, titulado ‘Aquí no preocupa la vivienda’, estará dedicado al modelo de vivienda que se desarrolla en España, enfrentándolo al que tiene Viena. El ayuntamiento de la capital austriaca controla gran parte del parque inmobiliario y garantiza que los alquileres, habitualmente, no superen el 30% de los ingresos de los inquilinos.
La semana siguiente, la pregunta será: ¿Qué soluciones proponen las administraciones? Más adelante, en el tercer capítulo, los expertos responderán a la disyuntiva entre Casas viejas o Casas cebras.
En el cuarto episodio se abordará la falta de servicios en los nuevos desarrollos urbanísticos: ‘Tengo casa, pero no panadería’. El lunes sucesivo, los expertos hablarán sobre El 'scape room' de la vivienda. El sexto capítulo estará dedicado a la movilidad: ¿Transporte público o coche eléctrico? Y la primera temporada de ‘Sobre Plano’ terminará con una visión a largo plazo, un séptimo episodio que versará sobre ‘El futuro, otras formas de vivienda’.