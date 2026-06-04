El juez Pedraz rechaza "por el momento" la personación de García Castellón en el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado "por el momento" en el caso Leire Díez la petición del que fuera su compañero, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, que había pedido personarse en la causa para poder ejercer la acusación particular.

Según una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, el juez Pedraz argumenta que los hechos en los que García Castellón se basaba para pedir su personación son objeto de investigación en la causa en la que el juez de instrucción del tribunal de instancia número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, investiga a la exmilitante del PSOE por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.

Pedraz ha pedido a Zamarriego que se inhiba de esa investigación a su favor al considerar que los nuevos delitos por los que él investiga la presunta trama liderada por Leire Díez, concretamente el delito contra altas instituciones del Estado, son competencia de la Audiencia Nacional, si bien le indica a García Castellón que dichas diligencias del juez de Madrid "aún no constan acumuladas a la presente causa", por lo que no puede acceder ahora a su petición.

En el escrito en el que reclama su personación, Manuel García Castellón había pedido al juez Pedraz que le permita personarse en la causa como perjudicado y ejercer la acusación particular. Según el escrito, García Castellón recuerda que "se unió, por intereses particulares" a la trama el empresario Javier Pérez Dolset, "investigado en distintas causas en la Audiencia Nacional", relacionadas con el caso Villarejo que él instruía.

También menciona que el empresario Luis del Rivero, expresidente del grupo Sacyr, declaró ante el juez Zamarriego como testigo que en una reunión con Leire Díez y Pérez Dolset "se llegó a plantear la eventual existencia de ofrecimientos económicos" a García Castellón además de tratar de desacreditar su trabajo. Asimismo, recuerda que en la causa instruida por Zamarriego ya fue inicialmente aceptada su personación, si bien quedó sin efecto al recurrirlo Leire Díez, decisión que García Castellón recurrió a su vez y está pendiente de resolución.