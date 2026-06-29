Mundial 2026, en directo hoy: 1 de julio, RD Congo mide su condición de sorpresa mundialista ante Inglaterra

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este miércoles 1 de julio seguimos con tres partidos de dieciseisavos de final y en RTVE nos centramos en el Inglaterra - RD Congo, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 18:00 horas.

La jornada anterior no nos dejó tantas sorpresas. Selecciones como Francia y México cumplieron los pronósticos con superioridad ante Suecia y Ecuador, respectivamente, y Noruega con algo más de apuros ante Costa de Marfil. Veremos cuál de los dos caminos sigue el Inglaterra - RD Congo. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que prepara su eliminatoria del jueves, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

11:30 La 1, líder en junio

La 1 de TVE es la cadena líder con 14,3 % de cuota de pantalla, el mejor junio de los últimos 15 años gracias a las emisiones del Mundial de fútbol 2026, según el Informe de Audiencia de TV en España referido a junio de 2026 y elaborado por Barlovento Comunicación.

La emisión más vista del pasado junio correspondió al partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Arabia Saudí en La 1 el día 21, con 7.909.000 espectadores de audiencia media y 55,9 % de cuota de pantalla. Mientras, el minuto de oro del mes más visto se produjo durante la emisión del encuentro entre España y Cabo Verde, en La 1 el 15 de junio a las 19:52 horas, con 8.847.000 espectadores. (EFE)

11:15 ¿Quién ganará en el Inglaterra - R. D. del Congo? Vota

Ya puedes votar en la encuesta del partido del día. Veremos si la encuesta acierta el resultado. La solución, a partir de las 18:00 horas en La 1 y RTVE Play.

11:00 Pista Mundial: Inglaterra - R. D. del Congo, las figuras inglesas se miden contra la solidez africana

El cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, como otros enfrentamientos de la nueva ronda de dieciseisavos de final, parecería a priori un choque desigual, si no fuera porque el Mundial 2026 ha demostrado que, a lomos de la globalización del fútbol, incluso las selecciones con menos vuelo internacional tienen ya una disciplina táctica y una preparación física capaz de reducir al mínimo las diferencias de calidad. Esa baza de la solidez, que ya le dio réditos contra Portugal y estuvo a punto de amargar a Colombia, es la que jugará el combinado congoleño contra las figuras inglesas (RTVE, a las 18:00 horas). Por Daniel Flores, de DatosRTVE:

10:30 La agenda del 1 de julio

Inglaterra se estrena en los dieciseisavos de final. Y lo hará ante una de las sorpresas en esta ronda, la RD Congo, en un partido que empezará a las 18:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Atlanta (EEUU) y será emitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE Play. Además, la jornada depara el duelo Bélgica - Senegal, desde las 22:00 horas en el estadio de Seattle (EEUU) y la jornada se completa en la madrugada del 2 de julio con el EEUU - Bosnia Herzegovina, a partir de las 02:00 horas, desde el estadio de la Bahía de San Francisco (EEUU).